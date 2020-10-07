Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"

Кадр из Resident Evil римейк - актеры и роли / Capcom

Constantin Film заявили во вторник, что разработали официальную адаптацию истории происхождения Resident Evil со связью с классическими играми ужасов от Capcom. Действие этой истории происходит в 1998 году в роковую ночь в Раккун-Сити, пишет Deadline.

Режиссером выступит Йоханнес Робертс (Синяя Бездна).

"В этом фильме я действительно хотел вернуться к оригинальным первым двум играм и воссоздать тот ужасающий внутренний опыт, который у меня был, когда я впервые играл в них, в то же время рассказывая обоснованную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке", - сказал Робертс.

Продюсер франшизы Роберт Кульцер снова будет продюсировать от имени Константина с Джеймсом Харрисом из Tea Shop Productions и Хартли Горенстайном.

Новый Обитель зла - в ролях:

Кая Скоделарио(Бегущий в Лабиринте) - Клэр Редфилд,

Робби Амелл (сериал Флэш) - Крис Редфилд,

Ханна Джон-Кеймен (Человек-Муравей и Оса) - Джилл Валентайн,

Том Хоппер (сериал Академия Амбрелла) - Альберт Уэскер,

Эван Джогиа (Зомбленд: Контрольный Выстрел) - Леон Кеннеди,

Нил МакДонаф (Йеллоустоун) - Уильям Биркин.

Компания Sony Pictures 'Screen Gems будетдистрибютором. Константин будет управлять немецкоязычными территориями, Elevation будет распространять в Канаде, Metropolitan во Франции, а Sony Pictures Releasing International будет управлять большей частью оставшихся территорий.

Исполнительными продюсерами выступят генеральный директор Constantin Film Мартин Мошкович и Виктор Хадида из Davis Film. Алекс Вестмор и Колин Скалли из Constantin Film курируют проект.