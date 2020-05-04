Джилл Валейнтайн сменили расу в сериале Обитель зла

Джилл Валентайн стала афро-американкой в новом фильме / Resident Evil screenshot

Джилл Валентайн появится в перезапуске Обителя зла, и ее будет играть афро-американка. Об этом пишет издание The Iluminerdi со ссылкой на интервью Дэниела Рихтмана на Patreon. Он утверждает, что на данный момент роль Джилл Валентайн предлагают звезде Игре престолов и Человек-муравей и Оса - Ханне Джон-Кэймен.

Персонаж описывается как девушка из маленького городка, которая любит охотится вместе с парнями. Если Ханна откажется от предложения, авторы продолжат искать актрису, однако предпочтение будет отдаваться девушкам с афроамериканской внешностью.

Отмечается также, что Джилл должна стать центральной героиней во франшизе. Поэтому потенциальные кандидатки должны быть готовы сняться в нескольких фильмах.Читайте такжеСериал Обитель Зла не выйдет на Netflix

Съемки безымянного перезапуска Обителя зла покрыты тайной и мраком, и новые факты звучат весьма интригующе. Например, Рихтман намекнул, что Джилл Валентайн в любом случае будет чернокожей - в случае отказа Ханны Джон-Кэймен будут рассматриваться только актрисы такого типажа.

Параллельно утверждается, что Кая Скоделарио ведет переговоры о роли Клэр Редфилд. Была также информация, что Брентон Туэйтес может сыграть Криса Редфилда, однако сейчас об этом никаких новостей. Не исключено, что стороны не смогли договориться.

Новый безымянный фильм Обитель зла режиссер Йоганн Робертс (47 метров вниз), который пишет сценарий совместно с Грегом Руссо (автором предстоящей перезагрузки Mortal Kombat). Обитель зла продюсирует Марго Клеванс и Роберт Кульцер для Screen Gems. Фильм с бюджетом в 30-40 миллионов долларов изначально плаинировали начинать снимать в июне 2020 года, но очевидно, что производство отложено из-за пандемии.