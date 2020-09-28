Resident Evil: Infinite Darkness - первый тизер,

Resident Evil: Infinite Darkness / Netflix

На Netflix Portugal появился первый официальный тизер IGM версии Обитель Зла, в которой засветили главных героев.

В первом тизере показали Клер Редфилд и Леона, но это не объясняет, идет речь об Обителе Зла о сестрах Вескера, или о другом проекте. Точно также, Netflix не уточняет, будет ли Resident Evil: Infinite Darkness фильмом или сериалом и не дает точной даты выхода.

Все, что показали в тизере кроме героев - зомби и пустые ампулы вируса-Т в старом темном заброшенном доме ночью при свете фонаря.

Точно остается только дата выхода - в 2021 году.

Resident Evil: Infinite Darkness тизер смотреть онлайн:

Как ранее сообщал Главред, в фильме-перезапуске Обитель Зла Джилл Валентайн планируется сделать темнокожей.

Кроме того, Netflix заказал у шоуранера Эндрю Дэбба 8-серийный сериал про сестер Вескера, события которого будут происходить где-то в районе Ракун-сити.