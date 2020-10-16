Netflix ответил за педофильский фильм

Милашки 2020 / Кадр из фильма

Глава Netflix принял участие в конференции, которая состоялась в рамках вручения наград Vanguard. Тед Сарандос ответила на провокационный вопрос относительно фильма Милашки 2020 своего производства, за который на Netflix подали в суд в США, пишет Variety.

Тед Сарандос отказался принимать обвинения относительно сомнительного характера "Милашек", и его не особо взволновало то, что по законам большинства цивилизованных стран фильм находится на грани с детской порнографией. Вместо этого он обвинил США в цензурировании культуры.

Сарандос сказал, что фильм "неправильно понят", и выразил обеспокоенность Первой поправкой по поводу усилий правительства по оказанию давления на компанию. Он дал понять, что Netflix не планирует изменять фильм, который "является автобиографической историей режиссера Маймуны Дукуре".

"Фильм говорит сам за себя. Это очень личный фильм о взрослении, это история режиссера, и фильм, как известно, очень хорошо оценили на "Сандэнсе" без каких-либо споров, и без этих споров в кинотеатрах по всей Европе. Это немного удивительно, что в Америке 2020 года мы обсуждаем цензуру рассказывания историй", - сказал он.

Напомним, что фильм "Милашки" 2020 вышел в конце августа. Страна производитель - Франция. История рассказывает о том, как беженцы из Африки живут в Париже, а также о том, как их темнокожая дочь подружилась с девочками в школе, и они начали танцевать тверк в 10-12 лет.

Даже на премии Сандэнс подняли вопрос о том, что героини фильма - маленькие девочки специально выставились в сексуализированных ситуациях.

Несколько консервативных сенаторов США направили Netflix письма с осуждением фильма. В прошлом месяце по фильму большое жюри в округе Тайлер, штат Техас, предъявило стримерскому сервису обвинение в распространении "непристойного контента".

Претензии были не только к постеру со слишком сексуализированными детьми, но и к некоторым сценам, которые по мнению критиков и даже правоохранительной системы может призывать к педофилии.

Напомним, суд обвиняет Netflix в непристойном изображении детей в фильме "Милашки" и распространении непринятного контента с детьми.