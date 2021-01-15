Netflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами

На Netflix вышел фильм Outside The Wire, который получил полную украинскую озвучку и субтитры. Рассказываем, что известно о картине, и что еще на сервисе вышло по-украински.
Появились первые плоды работы украинских компаний озвучки с телесервисом Netflix. 15 января на экраны вышел фильм Outside The Wire, который получил полноценную озвучку и субтитры. Если ранее появлялись отдельные картины с украинскими субтитрами, то это полнометражный фильм, который вышел и с озвучкой, и с субтитрами.
Первым о новой озвучке написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в телеграм.
"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами – Outside the Wire. И даже события фильма происходят в нашей стране... Уверен, динамика идет к увеличению сотрудничества с нами, поэтому ждем пополнения библиотеки Netflix украинским. На новые съемки в Украине. Особенно лент об Украине в Украине", - написал он.
Озвучкой занималась студия Postmodern - одна из тех, с которыми заключил договор стриминговый сервис Netflix.
Outside The Wire - актеры и сюжет
Микаель Хофстрем, режиссер. Главную роль в нем сыграл Ентони Маки, больше всего известный по роли Сокола в фильмах Marvel.
- Энтони Маки - Лео;
- Дамсон Идрис - лейтенант Томас Харп;
- Эмили Бичем - София;
- Майкл Келли - Экхарт;
- Пилу Асбек - Виктор Коваль.
Фильм снят в стиле фантастики-киберпанка. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором пилот дрона вместе с военным андроидом (Энтони Маки) ищет в зоне военных действий оружие, угрожает всему человечеству. Частично события происходят на территории Украины.
Все фильмы и сериалы с украинской озвучкой можно посмотреть на сайте Netflix по тегам.
Озвучкой фильмов на украинский язык занимаются студии Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.
Первый фильм с украинскими субтитрами на Netflix - Губка Боб, который вышел на сервисе летом 2020 года.