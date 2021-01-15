Netflix выпустил фильм на украинском языке и субтитрами

Фильмы Netflix с украинским переводом / playua.net

Появились первые плоды работы украинских компаний озвучки с телесервисом Netflix. 15 января на экраны вышел фильм Outside The Wire, который получил полноценную озвучку и субтитры. Если ранее появлялись отдельные картины с украинскими субтитрами, то это полнометражный фильм, который вышел и с озвучкой, и с субтитрами.

Первым о новой озвучке написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в телеграм.

"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинским дубляжом и с субтитрами – Outside the Wire. И даже события фильма происходят в нашей стране... Уверен, динамика идет к увеличению сотрудничества с нами, поэтому ждем пополнения библиотеки Netflix украинским. На новые съемки в Украине. Особенно лент об Украине в Украине", - написал он.

Озвучкой занималась студия Postmodern - одна из тех, с которыми заключил договор стриминговый сервис Netflix.

Outside The Wire - актеры и сюжет

Микаель Хофстрем, режиссер. Главную роль в нем сыграл Ентони Маки, больше всего известный по роли Сокола в фильмах Marvel.

Энтони Маки - Лео;

Дамсон Идрис - лейтенант Томас Харп;

Эмили Бичем - София;

Майкл Келли - Экхарт;

Пилу Асбек - Виктор Коваль.

Фильм снят в стиле фантастики-киберпанка. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором пилот дрона вместе с военным андроидом (Энтони Маки) ищет в зоне военных действий оружие, угрожает всему человечеству. Частично события происходят на территории Украины.

Все фильмы и сериалы с украинской озвучкой можно посмотреть на сайте Netflix по тегам.

Озвучкой фильмов на украинский язык занимаются студии Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.

Первый фильм с украинскими субтитрами на Netflix - Губка Боб, который вышел на сервисе летом 2020 года.