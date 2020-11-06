На Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой

Netflix / playua.net

Украинцы еще с лета 2020 в ожидании чуда - Netflix анонсировал украиноязычную локализацию сервиса. Теперь, спустя месяцев ожидания, появился первый фильм с украинским переводом, а не только субтитрами.

Фильм Губка Боб 2 вышел на Netflix сразу с украинским переводом и субтитрами - это первый такой случай, до этого телесервис с 2020 начал добавлять украинские субтитры к некоторым фильмам.

Оказывается, украинский дубляж дубляж создали представители LeDoyen Studio. Заказчиком выступила известная компания B&H film distribution. Возможно, это связано с тем, что изначально Губка Боб: побег Губки должен был выйти в прокат в кинотеатрах, поэтому он и зазвучал на украинском. Однако из-за пандемии коронавируса премьера состоялась онлайн, а компания Netflix приобрела права на показ мультфильма с украинским дубляжом.

Губка Боб: побег Губки 2020 / Главред скриншот

До этого Украину потрясла новость о том, что с сентября 2020 две компании получили Gold-статус, и занялись переводом для Netflix - Postmodern Postproduction и Tak Treba Production.

Губка Боб: побег Губки смотреть трейлер онлайн:

Когда именно контент на Netflix полностью станет на украинском языке, пока что неизвестно, но ходят неофициальные слухи, что по планам ориентирубтся на 2021 год.