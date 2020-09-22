Украинские компании начали переводить сериалы для Netflix Ukraine

Netflix не заставил долго ждать локализации сервиса для Украины. Вскоре после того, как был объявлен план, первые компании уже заключили договор с телесервисом.
Телесервис Netflix заключил договор сразу с двумя украинскими компаниями по озвучке, чтобы локализировать сервис в Украине.
На официальном сайте появились компании Tak Treba Production и Postmodern Production - они официально стали официальными партнерами Netflix
Подробностей работы или сроков пока что никто не оглашает.
Netflix зашел на российский и украинский рынки в 2016 году, теперь спустя менее 5 лет, компания решила запустить в Украине перевод фильмов родным языком.
Если вы еще не знакомы с работой сервиса -у них есть приятный сюрприз - тестовый месяц. Инструкцию регистрации Netflix прилагаем.
Как подписаться на Netflix
- Открыть сайт (на компьютере) или фирменное приложение (на планшете, смартфоне), предварительно загрузив его.
- Нажать кнопку "Подписаться на бесплатный месяц". Это приятный сюрприз от разработчиков.
- Нажать "Посмотреть тарифные планы", выбрать подходящий и нажать "Продолжить".
- Появится запрос на создание аккаунта, который нужно подтвердить.
- Введите адрес электронной почты, создай пароль и подтвердить.
- Выберите способ оплаты, а затем платежные реквизиты (банковскую карту или PayPal).
- В последнем пункте будет кнопка Начать подписку, которая все и активирует.
Напомним, о том, что Netflix будет переводить продукцию на украинский язык стало известно вначале сентября.
Автор: Александр Галаджий