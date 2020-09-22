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Украинские компании начали переводить сериалы для Netflix Ukraine

22 сентября 2020, 14:48

Netflix не заставил долго ждать локализации сервиса для Украины. Вскоре после того, как был объявлен план, первые компании уже заключили договор с телесервисом.

Netflix
Netflix / mediananny.com

Телесервис Netflix заключил договор сразу с двумя украинскими компаниями по озвучке, чтобы локализировать сервис в Украине.

На официальном сайте появились компании Tak Treba Production и Postmodern Production - они официально стали официальными партнерами Netflix

Подробностей работы или сроков пока что никто не оглашает.
Netflix зашел на российский и украинский рынки в 2016 году, теперь спустя менее 5 лет, компания решила запустить в Украине перевод фильмов родным языком.

Если вы еще не знакомы с работой сервиса -у них есть приятный сюрприз - тестовый месяц. Инструкцию регистрации Netflix прилагаем.

Как подписаться на Netflix

  • Открыть сайт (на компьютере) или фирменное приложение (на планшете, смартфоне), предварительно загрузив его.
  • Нажать кнопку "Подписаться на бесплатный месяц". Это приятный сюрприз от разработчиков.
  • Нажать "Посмотреть тарифные планы", выбрать подходящий и нажать "Продолжить".
  • Появится запрос на создание аккаунта, который нужно подтвердить.
  • Введите адрес электронной почты, создай пароль и подтвердить.
  • Выберите способ оплаты, а затем платежные реквизиты (банковскую карту или PayPal).
  • В последнем пункте будет кнопка Начать подписку, которая все и активирует.

Напомним, о том, что Netflix будет переводить продукцию на украинский язык стало известно вначале сентября.

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