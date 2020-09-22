Украинские компании начали переводить сериалы для Netflix Ukraine

Netflix / mediananny.com

Телесервис Netflix заключил договор сразу с двумя украинскими компаниями по озвучке, чтобы локализировать сервис в Украине.

На официальном сайте появились компании Tak Treba Production и Postmodern Production - они официально стали официальными партнерами Netflix

Подробностей работы или сроков пока что никто не оглашает.

Netflix зашел на российский и украинский рынки в 2016 году, теперь спустя менее 5 лет, компания решила запустить в Украине перевод фильмов родным языком.

Если вы еще не знакомы с работой сервиса -у них есть приятный сюрприз - тестовый месяц. Инструкцию регистрации Netflix прилагаем.

Как подписаться на Netflix

Открыть сайт (на компьютере) или фирменное приложение (на планшете, смартфоне), предварительно загрузив его.

Нажать кнопку "Подписаться на бесплатный месяц". Это приятный сюрприз от разработчиков.

Нажать "Посмотреть тарифные планы", выбрать подходящий и нажать "Продолжить".

Появится запрос на создание аккаунта, который нужно подтвердить.

Введите адрес электронной почты, создай пароль и подтвердить.

Выберите способ оплаты, а затем платежные реквизиты (банковскую карту или PayPal).

В последнем пункте будет кнопка Начать подписку, которая все и активирует.

Напомним, о том, что Netflix будет переводить продукцию на украинский язык стало известно вначале сентября.