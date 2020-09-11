Netflix создает украинскую версию - когда выйдут обновления

Netflix / Pixabay

Netflix запускают украинскую версию, но пока что над ней ведутся работы. Об этом НВ Бизнес рассказал источник, близкий к компании.

В компании Netflix отметили, что работа займет около года, и пока что точная дата обновление интерфейса в Украине не известна, но она точно будет.

Кроме того, с конца прошлого года Netflix активно работает над добавлением украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры есть у сериалов Карточный домик, Викинги, Южный парк, фильмов Веном, Диктатор и д.р.

Напомним, что в конце августа Netflix опубликовал 5 сезон популярного сериала Люцифер.

Также в августе было принято решение закрыть сразу несколько популярных сериалов, в том числе Видоизмененный углерод.