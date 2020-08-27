Netflix закрыл Видоизмененный углерод из-за низкого рейтинга просмотров

Видоизмененный Углерод / Den Of Geek

Сериал Видоизмененный углерод, который получил 2 сезона и аниме-фильм, неожиданно был заброкован руководством Netflix.

Телесервис Netflix отказался снимать 3 сезон или новые аниме по Видоизмененному углероду из-за дороговизны и несоответствию рейтингу просмотров сериалу, пишет издание Deadline.

Решение о закрытии Видоизмененного углерода приняли в Netflix не из-за сложностей съемок на фоне пандемии, как в случае с другими отмененными сериалами.

Ранее закрыли очень перспективные проекты Общество и Мне это не нравится, которое и вовсе могло занять место Очень странных дел.Читайте такжеВидоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации

Сериал по мотивам романов Ричарда Моргана закрыли из-за высоких затрат на производство в совокупности с несоответствием Видоизменённого углерода поставленной планке просмотров.

Видоизмененный углероде — адаптация романов Ричарда К. Моргана, которая, к слову пошла очень неравномерно - традиционно захватывающий и недорогой первый сезон, который отвечал сюжету книги, и невероятно дорогой и со слишком известными актерами второй сезон, который почти не имеет ничего общего с книгами.

Пока что кроме этих сериалов Netflix не объявлял о новых отменах.

Еще летом был также закрыт сериал October Faction - очень перспективный проект а-ля Сверхъестественного, но для взрослых.