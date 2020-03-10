Видоизмененный углерод 2020 Resleeved - дата выхода и трейлер

Новый сериал анимэ Видоизмененный углерод Resleeved получил свой первый трейлер и дату выхода.
Полнометражный анимэ Видоизмененный углерод: Resleeved выходит на экраны 19 марта на Netflix.
Производством занималась студия Anima. За сценарий отвечает Дай Сато (Эрго Прокси, Призрак в доспехах: Синдром одиночки, Ковбой Бибоп), а постановщиком выступил Дзё Накадзима (Kingsglaive: Final Fantasy XV).
Продолжительность аниме составит 74 минуты.
Уже известно, что что аниме углубится в изучение новых элементов мифологии вселенной сериала, второй сезон которого уже доступен на Netflix для просмотра.Читайте такжеВидоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации
Видоизмененный углерод анимэ Resleeved смотреть онлайн на английском трейлер:
Второй сезон Видоизмененного углерода вышел 27 февраля 2020.