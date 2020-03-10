Видоизмененный углерод 2020 Resleeved - дата выхода и трейлер

Видоизмененный углерод: Resleeved / Netflix

Полнометражный анимэ Видоизмененный углерод: Resleeved выходит на экраны 19 марта на Netflix.

Производством занималась студия Anima. За сценарий отвечает Дай Сато (Эрго Прокси, Призрак в доспехах: Синдром одиночки, Ковбой Бибоп), а постановщиком выступил Дзё Накадзима (Kingsglaive: Final Fantasy XV).

Продолжительность аниме составит 74 минуты.

Уже известно, что что аниме углубится в изучение новых элементов мифологии вселенной сериала, второй сезон которого уже доступен на Netflix для просмотра.Читайте такжеВидоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации

Видоизмененный углерод анимэ Resleeved смотреть онлайн на английском трейлер:

Второй сезон Видоизмененного углерода вышел 27 февраля 2020.