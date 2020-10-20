Netflix закрыл сериал про путешествия в космосе

Вдали 2020 / кадр из сериала

Сериал Away или Вдали, который рассказывает о том, как женщина-астронавт оставила дома семью, закрыли после первого сезона.

Netflix не продлит научно-фантастический драматический сериал Вдали на второй сезон, сообщает Variety. Отмена происходит всего через шесть недель после выхода первого сезона шоу 4 сентября.

Шоу рассказывает о первом пилотируемом международном полете на Марс, куда отправляются космонавты из разных стран. Героям предстоит побыть в космосе как минимум три года. Главная героиня, которая возглавила полет, вынуждена была отказаться от семейного счастья, и оставить дома мужа и дочь.

Главную роль в сериале Вдали исполнила Хиллари Суэнк. Режиссером пилота выступил Эдвард Цвик, а автором идеи — Эндрю Хиндеракер.Читайте такжеВдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн

Если вас заинтриговал сериал, то список серий и их авторы выглядят так:

Вдали 2020 - список серий и названия

Вперед - Эндрю Хиндеракер Отрицательный результат - Джессика Голдберг Немного веры - Джанин Наберс Превосходные колесницы - Эллен Фейри Половина неба - Эндрю Хиндеракер Космические собаки - Джейсон Катимс Половина неба - Адити Бреннан Капил Спектр - Джессика Голдберг Признаки жизни - Крис Джонс Дом - Эндрю Хиндеракер

Вдали 2020 смотреть трейлер сериала - видео:

Netflix также недавно отменил сериалы "GLOW", "Подростки-охотники за головами", "Темный кристалл: Эра сопротивления", "Видоизмененный углерод", "Общество" и "Мне это не нравится".