Netflix закрыл сериал про путешествия в космосе

Телесервис Netflix отменил сериала Вдали, который зеркально повторяет события фильма Интерстеллар.
Сериал Away или Вдали, который рассказывает о том, как женщина-астронавт оставила дома семью, закрыли после первого сезона.
Netflix не продлит научно-фантастический драматический сериал Вдали на второй сезон, сообщает Variety. Отмена происходит всего через шесть недель после выхода первого сезона шоу 4 сентября.
Шоу рассказывает о первом пилотируемом международном полете на Марс, куда отправляются космонавты из разных стран. Героям предстоит побыть в космосе как минимум три года. Главная героиня, которая возглавила полет, вынуждена была отказаться от семейного счастья, и оставить дома мужа и дочь.
Главную роль в сериале Вдали исполнила Хиллари Суэнк. Режиссером пилота выступил Эдвард Цвик, а автором идеи — Эндрю Хиндеракер.Читайте такжеВдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн
Если вас заинтриговал сериал, то список серий и их авторы выглядят так:
Вдали 2020 - список серий и названия
- Вперед - Эндрю Хиндеракер
- Отрицательный результат - Джессика Голдберг
- Немного веры - Джанин Наберс
- Превосходные колесницы - Эллен Фейри
- Половина неба - Эндрю Хиндеракер
- Космические собаки - Джейсон Катимс
- Половина неба - Адити Бреннан Капил
- Спектр - Джессика Голдберг
- Признаки жизни - Крис Джонс
- Дом - Эндрю Хиндеракер
Вдали 2020 смотреть трейлер сериала - видео:
Netflix также недавно отменил сериалы "GLOW", "Подростки-охотники за головами", "Темный кристалл: Эра сопротивления", "Видоизмененный углерод", "Общество" и "Мне это не нравится".