УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете

22 мая 2020, 14:47

Сериал Новобранец с Нейтаном Филлионом, как Касл и Светлячок набрал популярность, так что уже запланирован 3 сезон сериала.

Сериал Новобранец продлили на 3 сезон
Сериал Новобранец продлили на 3 сезон / АВС

Телеканал ABC продлил сериал Новобранец на 3 сезон. Нейтан Филлион продолжит учиться на полицейского и строить карьеру копа, а заодно пытаться наладить свою личную жизнь.

Пока что неизвестно, как АВС будет снимать новый сезон в условиях карантина из-за коронавируса, но кроме Новобранца были продлены еще ряд других проектов, а Новобранец 2 года подряд остается одним из более рейтинговых на АВС.

Сюжет сосредоточен на Джоне Нолане - в исполнении Нейтана Филлиона харизматический бизнесмен, который продал строительную фирму, поехал на другой конец страны, и стал работать копом, чтобы быть рядом с сыном, которого забрала бывшая, которая переехала.

Неожиданно, жизнь Джона начала налаживаться, несмотря на абсурдность ситуации с самым старым новичком в академии и в участке.

Новобранец 3 сезон - актеры и роли

  • Нейтан Филлион — Джон Нолан, самый старый новобранец в департаменте полиции Лос-Анджелеса. В возрасте 40 лет Нолан закрыл свою строительную компанию в Пенсильвании и уехал на запад, чтобы стать полицейским.
  • Эфтон Уильямсон — Талия Бишоп, офицер по обучению, первым назначением которой является Нолан. (1 сезон)
  • Эрик Винтер — Тим Брэдфорд, наставник Люси Чен.
  • Мелисса О’Нил — Люси Чен, новобранец под началом Тима Брэдфорда.
  • Алисса Диас — Анджела Лопес, офицер по обучению, наставник Джексона Уэста.
  • Ричард Т. Джонс — Уэйд Грей, командир Уилшерского отделения полиции Лос-Анджелеса.
  • Титус Макин — Джексон Уэст, новобранец и сын командира отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса.
  • Мерседес Масон — Зои Андерсон, капитан полиции
  • Мекиа Кокс — детектив Нила Харпер, новая наставница Нолана во втором сезоне.
  • Мирси Монро — Изабель Брэдфорд, бывшая жена Тима, страдающая наркозависимостью.
  • Майкл Бич — коммандор Перси Уэст, отец Джексона, глава отдела Внутренних расследований.
  • Дэнни Нуччи — детектив Сэнфорд Мотта
  • Райан Мишель Бат — детектив Дженнифер Пэйдж
  • Дэвид ДеСантос — детектив Элайджа Вестри
  • Деметриус Гросс — детектив Кевин Волф
  • Карри Грэм — Бэн МакГи, друг Нолана (1 сезон)
  • Зейн Эмори — Генри Нолан, сын Джона, учащийся в колледже.
  • Шон Эшмор — Уэсли Крейвен, адвокат, ставший бойфрендом Анджелы.
  • Сара Шахи — Джессика Руссо, сотрудница отдела Национальной безопасности, в прошлом агент ФБР. Девушка Нолана с первого сезона
  • Гарольд Перрино — Джек Армстронг, детектив;
  • Эли Лартер — доктор Грейс Мюррей, бывшая девушка Нолана.
  • Брент Хафф — офицер Смитти, ленивый офицер полевой подготовки, живущий на задней парковке департамента полиции.

Пока что в сериале 2 сезона по 20 серий - в конце 2 сезона Джексон Уэст, остается на переподготовку, команда успешно справляется с вирусом, а Нолан признается в любви своей девушке.

Напоним, сеть взбудоражил трейлер и первые кадры фильма Старая Гвардия с Шарлиз Терон - экранизацию комикса про Андромаху из Скифии и ее команду.

новости шоу бизнеса зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:37
В Кривом Роге девушка расстреляла из пистолета прокурора
15:35
Расстрел на Житомирщине: что от нас скрывают? мнение
15:19
В России установлен новый рекорд смертей от коронавируса
14:57
Смягчение карантина: в Киеве общественный транспорт поедет по-новому – КГГА
14:49
Когда в Украине пробное ЗНО: названы даты и условия
14:47
Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете
14:26
Грозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под Житомиром Видео
14:16
Дорогие полотна: в Сети появился список картин, из-за которых Порошенко вызвали на допрос Фото
13:47
В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома Видео
13:28
Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир Фото
13:27
Авто в лепешку: в результате ДТП на Одесской трассе – 8 погибших и раненых
13:22
Будет ли работать транспорт в Киеве: Кличко объяснил ситуацию и обратился к Кабмину
13:09
Кто выходит из карантина, а кто нет: в МОЗ объяснили свой выбор областей Видео
12:58
С автоматами и карабинами: появились снимки жертв стрелка под Житомиром, фото 18+ Фото Видео
12:51
Сотни миллиардов на СOVID-19: названа сумма заработка бизнесменов из США
12:43
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 22 мая
12:15
Вымогательство и наезд нацгвардейцев: что известно о массовой бойне на Житомирщине
12:04
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
11:57
Что почитать на карантине - 5 любимых книг Аллы Костромичевой
11:57
"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять