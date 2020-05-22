Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете

Сериал Новобранец продлили на 3 сезон / АВС

Телеканал ABC продлил сериал Новобранец на 3 сезон. Нейтан Филлион продолжит учиться на полицейского и строить карьеру копа, а заодно пытаться наладить свою личную жизнь.

Пока что неизвестно, как АВС будет снимать новый сезон в условиях карантина из-за коронавируса, но кроме Новобранца были продлены еще ряд других проектов, а Новобранец 2 года подряд остается одним из более рейтинговых на АВС.

Сюжет сосредоточен на Джоне Нолане - в исполнении Нейтана Филлиона харизматический бизнесмен, который продал строительную фирму, поехал на другой конец страны, и стал работать копом, чтобы быть рядом с сыном, которого забрала бывшая, которая переехала.

Неожиданно, жизнь Джона начала налаживаться, несмотря на абсурдность ситуации с самым старым новичком в академии и в участке.

Новобранец 3 сезон - актеры и роли

Нейтан Филлион — Джон Нолан, самый старый новобранец в департаменте полиции Лос-Анджелеса. В возрасте 40 лет Нолан закрыл свою строительную компанию в Пенсильвании и уехал на запад, чтобы стать полицейским.

Эфтон Уильямсон — Талия Бишоп, офицер по обучению, первым назначением которой является Нолан. (1 сезон)

Эрик Винтер — Тим Брэдфорд, наставник Люси Чен.

Мелисса О’Нил — Люси Чен, новобранец под началом Тима Брэдфорда.

Алисса Диас — Анджела Лопес, офицер по обучению, наставник Джексона Уэста.

Ричард Т. Джонс — Уэйд Грей, командир Уилшерского отделения полиции Лос-Анджелеса.

Титус Макин — Джексон Уэст, новобранец и сын командира отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса.

Мерседес Масон — Зои Андерсон, капитан полиции

Мекиа Кокс — детектив Нила Харпер, новая наставница Нолана во втором сезоне.

Мирси Монро — Изабель Брэдфорд, бывшая жена Тима, страдающая наркозависимостью.

Майкл Бич — коммандор Перси Уэст, отец Джексона, глава отдела Внутренних расследований.

Дэнни Нуччи — детектив Сэнфорд Мотта

Райан Мишель Бат — детектив Дженнифер Пэйдж

Дэвид ДеСантос — детектив Элайджа Вестри

Деметриус Гросс — детектив Кевин Волф

Карри Грэм — Бэн МакГи, друг Нолана (1 сезон)

Зейн Эмори — Генри Нолан, сын Джона, учащийся в колледже.

Шон Эшмор — Уэсли Крейвен, адвокат, ставший бойфрендом Анджелы.

Сара Шахи — Джессика Руссо, сотрудница отдела Национальной безопасности, в прошлом агент ФБР. Девушка Нолана с первого сезона

Гарольд Перрино — Джек Армстронг, детектив;

Эли Лартер — доктор Грейс Мюррей, бывшая девушка Нолана.

Брент Хафф — офицер Смитти, ленивый офицер полевой подготовки, живущий на задней парковке департамента полиции.

Пока что в сериале 2 сезона по 20 серий - в конце 2 сезона Джексон Уэст, остается на переподготовку, команда успешно справляется с вирусом, а Нолан признается в любви своей девушке.

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