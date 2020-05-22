Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете

Сериал Новобранец с Нейтаном Филлионом, как Касл и Светлячок набрал популярность, так что уже запланирован 3 сезон сериала.
Телеканал ABC продлил сериал Новобранец на 3 сезон. Нейтан Филлион продолжит учиться на полицейского и строить карьеру копа, а заодно пытаться наладить свою личную жизнь.
Пока что неизвестно, как АВС будет снимать новый сезон в условиях карантина из-за коронавируса, но кроме Новобранца были продлены еще ряд других проектов, а Новобранец 2 года подряд остается одним из более рейтинговых на АВС.
Сюжет сосредоточен на Джоне Нолане - в исполнении Нейтана Филлиона харизматический бизнесмен, который продал строительную фирму, поехал на другой конец страны, и стал работать копом, чтобы быть рядом с сыном, которого забрала бывшая, которая переехала.
Неожиданно, жизнь Джона начала налаживаться, несмотря на абсурдность ситуации с самым старым новичком в академии и в участке.
Новобранец 3 сезон - актеры и роли
- Нейтан Филлион — Джон Нолан, самый старый новобранец в департаменте полиции Лос-Анджелеса. В возрасте 40 лет Нолан закрыл свою строительную компанию в Пенсильвании и уехал на запад, чтобы стать полицейским.
- Эфтон Уильямсон — Талия Бишоп, офицер по обучению, первым назначением которой является Нолан. (1 сезон)
- Эрик Винтер — Тим Брэдфорд, наставник Люси Чен.
- Мелисса О’Нил — Люси Чен, новобранец под началом Тима Брэдфорда.
- Алисса Диас — Анджела Лопес, офицер по обучению, наставник Джексона Уэста.
- Ричард Т. Джонс — Уэйд Грей, командир Уилшерского отделения полиции Лос-Анджелеса.
- Титус Макин — Джексон Уэст, новобранец и сын командира отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса.
- Мерседес Масон — Зои Андерсон, капитан полиции
- Мекиа Кокс — детектив Нила Харпер, новая наставница Нолана во втором сезоне.
- Мирси Монро — Изабель Брэдфорд, бывшая жена Тима, страдающая наркозависимостью.
- Майкл Бич — коммандор Перси Уэст, отец Джексона, глава отдела Внутренних расследований.
- Дэнни Нуччи — детектив Сэнфорд Мотта
- Райан Мишель Бат — детектив Дженнифер Пэйдж
- Дэвид ДеСантос — детектив Элайджа Вестри
- Деметриус Гросс — детектив Кевин Волф
- Карри Грэм — Бэн МакГи, друг Нолана (1 сезон)
- Зейн Эмори — Генри Нолан, сын Джона, учащийся в колледже.
- Шон Эшмор — Уэсли Крейвен, адвокат, ставший бойфрендом Анджелы.
- Сара Шахи — Джессика Руссо, сотрудница отдела Национальной безопасности, в прошлом агент ФБР. Девушка Нолана с первого сезона
- Гарольд Перрино — Джек Армстронг, детектив;
- Эли Лартер — доктор Грейс Мюррей, бывшая девушка Нолана.
- Брент Хафф — офицер Смитти, ленивый офицер полевой подготовки, живущий на задней парковке департамента полиции.
Пока что в сериале 2 сезона по 20 серий - в конце 2 сезона Джексон Уэст, остается на переподготовку, команда успешно справляется с вирусом, а Нолан признается в любви своей девушке.
Напоним, сеть взбудоражил трейлер и первые кадры фильма Старая Гвардия с Шарлиз Терон - экранизацию комикса про Андромаху из Скифии и ее команду.