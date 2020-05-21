Старая Гвардия - дата выхода, актеры и трейлер

Старая Гвардия 2020 - дата выхода / Netflix

Netflix показал трейлер предстоящего фильма Старая Гвардия 2020 по одноименному комиксу Грега Ракки и Леандро Фернандеса.

Постановкой занималась Джина Принс-Байтвуд, которая сняла Любовь и баскетбол.

Главную роли играет Шарлиз Терон и Вероника Нго. Такде в фильме появятся другие известные вам и любимые актеры.

Старая Гвардия 2020 - сюжет

Шарлиз Терон исполняет роль предводительницы отряда из 4 бессмертных воина из разных эпох. Сама при этом принадлежит якобы к периоду Скифии на территории Украины, но носит при этом странное греческое имя Андромаха. Их команду подставляют, и они пытаются благополучно скрыться от преследователей, которые хотят завладеть даром бессмертия. А том еще и появляется пятая девушка, которую они берут под крыло.

В команде Андромахи Скифской - французский солдат, сражавшийся вместе с Наполеоном (Матиас Шоенертс), двое бывших врагов времен крестовых походов: со стороны итальянских солдат (Лука Маринелли) и арабских воинов (Марван Кензари).

Старая Гвардия 2020 - актеры и роли

Шарлиз Терон в роли Энди (Андромаха из Скифии)

Кики Лэйн в роли Нила Фримена

Марван Кензари в роли Джо (Юсуф Аль-Кайсани)

Матиас Шоенертс как Букер (Себастьян Ле Ливр)

Лука Маринелли в роли Ники (Николо ди Генова)

Чиветел Эджиофор в роли Копли

Гарри Меллинг

Вероника Нго

Старая Гварлия 2020 смотреть онлайн в оригинале трелер:

Старая гвардия выйдет на Netflix 10 июля.

Ранее пояивилась информация, что Питер Динклейдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме про вампиров.