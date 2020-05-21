Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга

Питер Динклейдж и Джейсон Момоа так и не попали в один кадр на сїемках Игры Престолов, но теперь сыграют главные роли в новой фантастической комедии.
Питер Динклейдж и Джейсон Момоа в тандеме сыграют в новом экшене про Ван Хельсинга, пишет издание Deadline.
Кинокомпания Legendary уже подписала контракт на производство новой приключенческой картины Good Bad & Undead / Хороший, плохой и немертвый, с Питером Динклейджом и Джейсоном Момоа.
Динклейдж станет охотником на нечисть Ван Хельсингом, а экс-Аквамен - отказавшегося от убийств вампира.
По сюжету, они разъезжают по стране, и зарабатывают тем, что вампир якобы нападает на людей, а охотник его якобы побеждает за вознаграждение. Однако вскоре за голову вампира назначают настоящую награду, и наемники со всего света начинают охоту. В целом, фильм будет чем-то средним между очередным Дракулой и экранизацией истории Гримм.
Фильм снимает режиссер Макс Барбаков по идее сценаристов Марка Свифта и Дэмиана Шеннона (Пятница 13-е 2019 Спасатели Малибу 2017-го).
Ленту они назвали как "Успеть до полуночи" в мире Брэма Стокера", что звучит неоднозначно. Для Барбакова это будет первый полнометражный фильм.
Напомним, что к выходу готовиться сериал по роману Стивена Кинга Противостояние 2020.