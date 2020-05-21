Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга

Хороший, плохой и немертвый / Instagram

Питер Динклейдж и Джейсон Момоа в тандеме сыграют в новом экшене про Ван Хельсинга, пишет издание Deadline.

Кинокомпания Legendary уже подписала контракт на производство новой приключенческой картины Good Bad & Undead / Хороший, плохой и немертвый, с Питером Динклейджом и Джейсоном Момоа.

Динклейдж станет охотником на нечисть Ван Хельсингом, а экс-Аквамен - отказавшегося от убийств вампира.

По сюжету, они разъезжают по стране, и зарабатывают тем, что вампир якобы нападает на людей, а охотник его якобы побеждает за вознаграждение. Однако вскоре за голову вампира назначают настоящую награду, и наемники со всего света начинают охоту. В целом, фильм будет чем-то средним между очередным Дракулой и экранизацией истории Гримм.

Фильм снимает режиссер Макс Барбаков по идее сценаристов Марка Свифта и Дэмиана Шеннона (Пятница 13-е 2019 Спасатели Малибу 2017-го).

Ленту они назвали как "Успеть до полуночи" в мире Брэма Стокера", что звучит неоднозначно. Для Барбакова это будет первый полнометражный фильм.

Напомним, что к выходу готовиться сериал по роману Стивена Кинга Противостояние 2020.