УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга

21 мая 2020, 12:03

Питер Динклейдж и Джейсон Момоа так и не попали в один кадр на сїемках Игры Престолов, но теперь сыграют главные роли в новой фантастической комедии.

Хороший, плохой и немертвый
Хороший, плохой и немертвый / Instagram

Питер Динклейдж и Джейсон Момоа в тандеме сыграют в новом экшене про Ван Хельсинга, пишет издание Deadline.

Кинокомпания Legendary уже подписала контракт на производство новой приключенческой картины Good Bad & Undead / Хороший, плохой и немертвый, с Питером Динклейджом и Джейсоном Момоа.

Динклейдж станет охотником на нечисть Ван Хельсингом, а экс-Аквамен - отказавшегося от убийств вампира.

По сюжету, они разъезжают по стране, и зарабатывают тем, что вампир якобы нападает на людей, а охотник его якобы побеждает за вознаграждение. Однако вскоре за голову вампира назначают настоящую награду, и наемники со всего света начинают охоту. В целом, фильм будет чем-то средним между очередным Дракулой и экранизацией истории Гримм.

Фильм снимает режиссер Макс Барбаков по идее сценаристов Марка Свифта и Дэмиана Шеннона (Пятница 13-е 2019 Спасатели Малибу 2017-го).

Ленту они назвали как "Успеть до полуночи" в мире Брэма Стокера", что звучит неоднозначно. Для Барбакова это будет первый полнометражный фильм.

Напомним, что к выходу готовиться сериал по роману Стивена Кинга Противостояние 2020.

новости кино новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:09
"Собаке не повезло": Малюська нелепо оправдал продажу животных хозяев-должников
12:09
В Кабмине сделали новое заявление о сценариях возвращения Донбасса
12:04
В Украине возобновляются железнодорожные перевозки: названа дата
12:03
Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга
11:47
Путинские "партнеры" ожидают начала распада РФ со дня на день мнение
11:37
В Украине "лег" интернет от Киевстара: что известно о масштабном сбое
11:33
Опасные заявления Зеленского: в США жестко предупредили Украину из-за "пленок Деркача"
11:26
Настоящее Фраголино впервые в Украине новости компании
11:20
Беременная Alyosha назначила график концертов на 2020 год
11:01
Комик против медика: в Голосе рассказали о кандидате в мэры Киева
10:52
"Не хотелки бабы Маши": Комаровский рассказал, как защитить детей от COVID-19 в детсадах Видео
10:33
Зеленского пытаются припереть к стенке с помощью "пленок Деркача" мнение
10:31
Ливни и резкое похолодание: Украину накроют новые заморозки
10:30
В Украине появилась новая политическая партия
10:17
Коронавирус мутировал: ученые назвали самые заразные типы COVID-19
09:52
Дистанция и маски с перчатками: в метро Киева анонсировали возобновление работы
09:45
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая
09:29
Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака: легкие деньги и везение в любви Видео
09:25
В Минздраве назвали области, готовые к новому смягчению карантина
09:08
Коронавирус в Украине: число новых заражений растет второй день подряд
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять