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Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и фото персонажей

20 мая 2020, 18:48

Телеканал CBS готовит к выходу сериал Противостояние по мотивам романа Кинга. Альтернативный финал для сериала писал лично Стивен Кинг.

Противостояние 2020
Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и роли

На CBS в 2020 году выходит новый сериал - Противостояние 2020, к сценарию которого приложил руку лично автор. Как известно, Стивен Кинг часто участвует в написании сценариев по своим экранизациям, и иногда что-то меняет. Не исключением будет и сериал Противостояние - финал будет не такой, как в книге и мини-сериале.

Постановкой сериала Противостояние занимается Джош Бун, известный по фильму Виноваты звезды. А сценарий написал Бен Кавелл.

Создатели сериала Бенджамин Кавелл и Тейлор Элмор — утверждают, что события будут разворачиваться нелинейно. Зрителей сразу же познакомят с миром после катастрофы, а о начале эпидемии они будут узнавать из флэшбеков. Кроме того, Рэндалла Флэгга в сериале увидят только в 1 эпизоде - внимание будет сосредоточено больше на социальном взаимодействии.

Рэндалл Флэгг
Рэндалл Флэгг из Противостояния 1994 года

Кавелл и Элмор не уточняют, как много изменится в шоу по сравнению с романом, за исключением отдельных сюжетных линий, которым уделят чуть больше внимания — например, истории девушки по имени Фрэнни, которая узнает о своей беременности в начале пандемии.

Сам Стивен Кинг подтвердил, что финал истории будет отличаться — он лично переписал альтернативную концовку, которая легла в основу сценария заключительного эпизода.

Противостояние 2020 актеры и роли

  • Джеймс Марсден - Стю Редман

  • Йован Адепо - Ларри Андервуд

  • Вупи Голдберг - Мамушка Эбигейл

  • Амбер Херд - Надин Кросс

  • Брэд Уильям Хенке - Том Каллен

  • Кэтрин Макнамара - Джули Лори

  • Даниэль Сунжата - Кобб

  • Оуэн Тиг - Гарольд Лаудер

  • Нат Вольф - Ллойд Хенрейд

  • Одесса Янг - Фрэнни Голдсмит

  • Генри Зага - Ник Андрос

  • Гордон Кормье - Джо

  • Оливия Ченг - Доктор Сильвия Вен

  • Николас Ли - Норрис

  • Арки Кандола - Бригадир

  • Александр Скарсгард - Рэндалл Флэгг

  • Сет Уиттакер

  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
  • Противостояние 2020 ROBERT FALCONER CBS
Противостояние выйдет в 2020 году, точной даты пока нет. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

Напомним, назвали дату выхода 2 сезона сериала Академия Амбрелла.

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