Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и фото персонажей

Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и роли

На CBS в 2020 году выходит новый сериал - Противостояние 2020, к сценарию которого приложил руку лично автор. Как известно, Стивен Кинг часто участвует в написании сценариев по своим экранизациям, и иногда что-то меняет. Не исключением будет и сериал Противостояние - финал будет не такой, как в книге и мини-сериале.

Постановкой сериала Противостояние занимается Джош Бун, известный по фильму Виноваты звезды. А сценарий написал Бен Кавелл.

Создатели сериала Бенджамин Кавелл и Тейлор Элмор — утверждают, что события будут разворачиваться нелинейно. Зрителей сразу же познакомят с миром после катастрофы, а о начале эпидемии они будут узнавать из флэшбеков. Кроме того, Рэндалла Флэгга в сериале увидят только в 1 эпизоде - внимание будет сосредоточено больше на социальном взаимодействии.

Рэндалл Флэгг из Противостояния 1994 года

Кавелл и Элмор не уточняют, как много изменится в шоу по сравнению с романом, за исключением отдельных сюжетных линий, которым уделят чуть больше внимания — например, истории девушки по имени Фрэнни, которая узнает о своей беременности в начале пандемии.

Сам Стивен Кинг подтвердил, что финал истории будет отличаться — он лично переписал альтернативную концовку, которая легла в основу сценария заключительного эпизода.

Противостояние 2020 актеры и роли

Джеймс Марсден - Стю Редман

Йован Адепо - Ларри Андервуд

Вупи Голдберг - Мамушка Эбигейл

Амбер Херд - Надин Кросс

Брэд Уильям Хенке - Том Каллен

Кэтрин Макнамара - Джули Лори

Даниэль Сунжата - Кобб

Оуэн Тиг - Гарольд Лаудер

Нат Вольф - Ллойд Хенрейд

Одесса Янг - Фрэнни Голдсмит

Генри Зага - Ник Андрос

Гордон Кормье - Джо

Оливия Ченг - Доктор Сильвия Вен

Николас Ли - Норрис

Арки Кандола - Бригадир

Александр Скарсгард - Рэндалл Флэгг

Сет Уиттакер

Противостояние выйдет в 2020 году, точной даты пока нет. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

Напомним, назвали дату выхода 2 сезона сериала Академия Амбрелла.