Противостояние 2020 - дата выхода, актеры и фото персонажей

Телеканал CBS готовит к выходу сериал Противостояние по мотивам романа Кинга. Альтернативный финал для сериала писал лично Стивен Кинг.
На CBS в 2020 году выходит новый сериал - Противостояние 2020, к сценарию которого приложил руку лично автор. Как известно, Стивен Кинг часто участвует в написании сценариев по своим экранизациям, и иногда что-то меняет. Не исключением будет и сериал Противостояние - финал будет не такой, как в книге и мини-сериале.
Постановкой сериала Противостояние занимается Джош Бун, известный по фильму Виноваты звезды. А сценарий написал Бен Кавелл.
Создатели сериала Бенджамин Кавелл и Тейлор Элмор — утверждают, что события будут разворачиваться нелинейно. Зрителей сразу же познакомят с миром после катастрофы, а о начале эпидемии они будут узнавать из флэшбеков. Кроме того, Рэндалла Флэгга в сериале увидят только в 1 эпизоде - внимание будет сосредоточено больше на социальном взаимодействии.
Кавелл и Элмор не уточняют, как много изменится в шоу по сравнению с романом, за исключением отдельных сюжетных линий, которым уделят чуть больше внимания — например, истории девушки по имени Фрэнни, которая узнает о своей беременности в начале пандемии.
Сам Стивен Кинг подтвердил, что финал истории будет отличаться — он лично переписал альтернативную концовку, которая легла в основу сценария заключительного эпизода.
Противостояние 2020 актеры и роли
Джеймс Марсден - Стю Редман
Йован Адепо - Ларри Андервуд
Вупи Голдберг - Мамушка Эбигейл
Амбер Херд - Надин Кросс
Брэд Уильям Хенке - Том Каллен
Кэтрин Макнамара - Джули Лори
Даниэль Сунжата - Кобб
Оуэн Тиг - Гарольд Лаудер
Нат Вольф - Ллойд Хенрейд
Одесса Янг - Фрэнни Голдсмит
Генри Зага - Ник Андрос
Гордон Кормье - Джо
Оливия Ченг - Доктор Сильвия Вен
Николас Ли - Норрис
Арки Кандола - Бригадир
Александр Скарсгард - Рэндалл Флэгг
Сет Уиттакер
Напомним, назвали дату выхода 2 сезона сериала Академия Амбрелла.