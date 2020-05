Академия Амбрелла 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Академия Амбрелла 2 сезон / screenrant.com/

Сериал Академия Амбрелла 2 сезон по одноименному комиксу выходит в июле 2020 года.

Новое видео с актерами сериала Академия Амбрелла 2 сезон повторили легендарную сцену из сериала, в которой они танцуют под песню I Think I'm Alone now.

В сериале они это делают на одиночестве в разных комнатах дома, во время карантина из-за коронавируса, каждый записал себя дома на изоляции.

Более того, актеры попытались повторить свои танцы из сериала, что местами выглядело комично, из-за разной внешности в жизни и в сериале.

В конце Джастин Х. Мин показал табличку, на которой было написано, что новый второй сезон Академии Амбреллы выходит 31 июля.

Академия Амбрелла 2 сезон актеры и роли

Эллен Пейдж — Ваня Харгрейвз / Номер Семь / Белая Скрипка

Том Хоппер — Лютер Харгрейвз / Номер Один / Космобой.

Давид Кастаньеда — Диего Харгрейвз / Номер Два.

Эмми Рэйвер-Лампман — Эллисон Харгрейвз / Номер Три.

Роберт Шиэн — Клаус Харгрейвз / Номер Четыре

Эйдан Галлахер — Номер Пять.

Джастин Х. Мин — Бен Харгрейвз / Номер Шесть.

Джон Магаро — Леонард Пибоди / Харольд Дженкинс. Возлюбленный Вани.

Мэри Джей Блайдж — Ча-Ча, агент Комиссии и безжалостная убийца, которая работает в паре с Хейзелом.

Кэмерон Бриттон — Хейзел, коллега и партнёр Ча-Чи

Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгрейвз.

Академия Амбрелла 2 сезон смотреть онлайн тизер:

