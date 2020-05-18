Академия Амбрелла 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Сериал Академия Амбрелла получил долгожданное продолжение - 2 сезон выходит летом 2020 года.
Сериал Академия Амбрелла 2 сезон по одноименному комиксу выходит в июле 2020 года.
Новое видео с актерами сериала Академия Амбрелла 2 сезон повторили легендарную сцену из сериала, в которой они танцуют под песню I Think I'm Alone now.
В сериале они это делают на одиночестве в разных комнатах дома, во время карантина из-за коронавируса, каждый записал себя дома на изоляции.
Более того, актеры попытались повторить свои танцы из сериала, что местами выглядело комично, из-за разной внешности в жизни и в сериале.
В конце Джастин Х. Мин показал табличку, на которой было написано, что новый второй сезон Академии Амбреллы выходит 31 июля.
Академия Амбрелла 2 сезон актеры и роли
- Эллен Пейдж — Ваня Харгрейвз / Номер Семь / Белая Скрипка
- Том Хоппер — Лютер Харгрейвз / Номер Один / Космобой.
- Давид Кастаньеда — Диего Харгрейвз / Номер Два.
- Эмми Рэйвер-Лампман — Эллисон Харгрейвз / Номер Три.
- Роберт Шиэн — Клаус Харгрейвз / Номер Четыре
- Эйдан Галлахер — Номер Пять.
- Джастин Х. Мин — Бен Харгрейвз / Номер Шесть.
- Джон Магаро — Леонард Пибоди / Харольд Дженкинс. Возлюбленный Вани.
- Мэри Джей Блайдж — Ча-Ча, агент Комиссии и безжалостная убийца, которая работает в паре с Хейзелом.
- Кэмерон Бриттон — Хейзел, коллега и партнёр Ча-Чи
- Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгрейвз.
Академия Амбрелла 2 сезон смотреть онлайн тизер:
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