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Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн

5 мая 2020, 11:27

Долгожданный фильм Новые мутанты выходит онлайн - на платформе Amazon Prime. И уже доступен предзаказ на просмотр.

Новые мутанты 2020 - онлайн
Новые мутанты 2020 - онлайн / Disney

Новый фильм Джоша Буна во вселенной Люди Икс - Новые мутанты выходит онлайн, минуя премьеру в кинотеатрах. Новый фильм появился в разделе предзаказов в британском разделе Amazon Prime.

Пока что фильм можно купить за 14 фунтов стерлингов. Но точная дата появления фильма онлайн не указана.

Изначально Новые мутанты должны были выйти в апреле 2018 года. Затем релиз перенесли на февраль, а после и на август 2019-го. Позднее Disney приобрела Fox и назначила премьеру на 2020 год.

Новые мутанты - сюжет

Рассказ в фильме сосредоточен на клинике, похожей на показанную в фильмах Россомаха, где содержат детей-мутантов и проводят над ними опыты. Каждый из тех, кому довелось попасть в помещение – уникальный и особый, обладает неповторимой силой. Среди заключенных, о которых пойдет разговор - россиянка Ильяна Распутина (Мэджик) имеет талант телепортации, шотландка Рене Синклер (Волчица) может с легкостью превратиться в волка, американец Сэм Гатри (Пушечное ядро) - летает, а Даниэлла Мунстар (Мираж) создает фантастические иллюзии. Бразилец Роберто да Коста (Санспот) управляет солнечной энергией. Доктор Сесилия Рейес создает вокруг себя силовые поля - она их "наставница"

Детям в клинике надоедает, что ставят опыты над их телами и душами, и они решают устроить побег, и сами руководить своей жизнью.

Новые мутанты 2020 - актеры и роли
Новые мутанты 2020 - актеры и роли / Disney

Новые мутанты - актеры и роли

  • Мэйси Уильямс - Рэйн Синклер / Вулфсбейн

  • Аня Тейлор-Джой - Ильяна Распутина / Мэджик

  • Чарли Хитон - Сэм Гатри / Пушечное ядро

  • Blu Hunt - Даниэль Мунстар / Мираж

  • Алиса Брага - Доктор Сесилия Рейес

  • Генри Зага - Роберто да Коста / Санспот

  • Колби Ганнетт - молодая Иллиана

  • Томас Ки - Томас Гатри

  • Хэппи Андерсон - Преподобный Крейг

Новые мутанты - предзаказ
Новые мутанты - предзаказ / Amazon Prime

Новые мутанты смотреть онлайн трейлер:

Ранее появились подробности 3 части фильма Иллюзия обмана - актеры, сюжет и ориентировочная дата выхода.

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