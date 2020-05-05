Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн

Новые мутанты 2020 - онлайн / Disney

Новый фильм Джоша Буна во вселенной Люди Икс - Новые мутанты выходит онлайн, минуя премьеру в кинотеатрах. Новый фильм появился в разделе предзаказов в британском разделе Amazon Prime.

Пока что фильм можно купить за 14 фунтов стерлингов. Но точная дата появления фильма онлайн не указана.

Изначально Новые мутанты должны были выйти в апреле 2018 года. Затем релиз перенесли на февраль, а после и на август 2019-го. Позднее Disney приобрела Fox и назначила премьеру на 2020 год.

Новые мутанты - сюжет

Рассказ в фильме сосредоточен на клинике, похожей на показанную в фильмах Россомаха, где содержат детей-мутантов и проводят над ними опыты. Каждый из тех, кому довелось попасть в помещение – уникальный и особый, обладает неповторимой силой. Среди заключенных, о которых пойдет разговор - россиянка Ильяна Распутина (Мэджик) имеет талант телепортации, шотландка Рене Синклер (Волчица) может с легкостью превратиться в волка, американец Сэм Гатри (Пушечное ядро) - летает, а Даниэлла Мунстар (Мираж) создает фантастические иллюзии. Бразилец Роберто да Коста (Санспот) управляет солнечной энергией. Доктор Сесилия Рейес создает вокруг себя силовые поля - она их "наставница"

Детям в клинике надоедает, что ставят опыты над их телами и душами, и они решают устроить побег, и сами руководить своей жизнью.

Новые мутанты 2020 - актеры и роли / Disney

Новые мутанты - актеры и роли

Мэйси Уильямс - Рэйн Синклер / Вулфсбейн

Аня Тейлор-Джой - Ильяна Распутина / Мэджик

Чарли Хитон - Сэм Гатри / Пушечное ядро

Blu Hunt - Даниэль Мунстар / Мираж

Алиса Брага - Доктор Сесилия Рейес

Генри Зага - Роберто да Коста / Санспот

Колби Ганнетт - молодая Иллиана

Томас Ки - Томас Гатри

Хэппи Андерсон - Преподобный Крейг

Новые мутанты - предзаказ / Amazon Prime

Новые мутанты смотреть онлайн трейлер:

Ранее появились подробности 3 части фильма Иллюзия обмана - актеры, сюжет и ориентировочная дата выхода.