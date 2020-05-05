Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн

Долгожданный фильм Новые мутанты выходит онлайн - на платформе Amazon Prime. И уже доступен предзаказ на просмотр.
Новый фильм Джоша Буна во вселенной Люди Икс - Новые мутанты выходит онлайн, минуя премьеру в кинотеатрах. Новый фильм появился в разделе предзаказов в британском разделе Amazon Prime.
Пока что фильм можно купить за 14 фунтов стерлингов. Но точная дата появления фильма онлайн не указана.
Изначально Новые мутанты должны были выйти в апреле 2018 года. Затем релиз перенесли на февраль, а после и на август 2019-го. Позднее Disney приобрела Fox и назначила премьеру на 2020 год.
Новые мутанты - сюжет
Рассказ в фильме сосредоточен на клинике, похожей на показанную в фильмах Россомаха, где содержат детей-мутантов и проводят над ними опыты. Каждый из тех, кому довелось попасть в помещение – уникальный и особый, обладает неповторимой силой. Среди заключенных, о которых пойдет разговор - россиянка Ильяна Распутина (Мэджик) имеет талант телепортации, шотландка Рене Синклер (Волчица) может с легкостью превратиться в волка, американец Сэм Гатри (Пушечное ядро) - летает, а Даниэлла Мунстар (Мираж) создает фантастические иллюзии. Бразилец Роберто да Коста (Санспот) управляет солнечной энергией. Доктор Сесилия Рейес создает вокруг себя силовые поля - она их "наставница"
Детям в клинике надоедает, что ставят опыты над их телами и душами, и они решают устроить побег, и сами руководить своей жизнью.
Новые мутанты - актеры и роли
Мэйси Уильямс - Рэйн Синклер / Вулфсбейн
Аня Тейлор-Джой - Ильяна Распутина / Мэджик
Чарли Хитон - Сэм Гатри / Пушечное ядро
Blu Hunt - Даниэль Мунстар / Мираж
Алиса Брага - Доктор Сесилия Рейес
Генри Зага - Роберто да Коста / Санспот
Колби Ганнетт - молодая Иллиана
Томас Ки - Томас Гатри
Хэппи Андерсон - Преподобный Крейг
Новые мутанты смотреть онлайн трейлер:
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