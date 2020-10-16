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НВО заказал сериал "Фонарь" создателю "Авраам Линкольн, охотник на вампиров"

16 октября 2020, 21:08

Телеканал НВО пустил в разработку новый сериал про зеленых фонарей, в котором сразу же вводит героев комиксов, среди которых толерантные герои, но не Хэл Джордан и Джон Стюарт.

Зеленый фонарь
Зеленый фонарь / DC Comics

Телеканал НВО открыл разработку сериала Зеленый фонарь по комиксам DC, в который намереваются ввести сразу много героев земли, но без культовых и знакомых по фильмах и сериалах, пишет Variety.

Телесервис планировал Зеленого фонаря еще с 2019 года, но официальная отмашка появилась только в 2020 году. HBO Max только сейчас заказал полноценный первый сезон. В него войдёт десять часовых эпизодов, а производство пока что находится на ранних этапах.

Действие шоу развернется сразу вокруг нескольких супергероев из Корпуса Зелёных фонарей, включая Гая Гарднера, Джессику Круз, Саймона База и Алана Скотта, который будет Геем. Одни из самых известных Фонарей с Земли — Хэл Джордан и Джон Стюарт — не будут центральными персонажами. Зато Киловок и Синистро обязательно появиятся. В сериале также собираются ввести и других персонажей, до этого не появлявшихся в комиксах.

Над Зеленым фонарем для НВО работает Сет Грэм-Смит, известный по своим книгам "Авраам Линкольн, охотник на вампиров" и "Гордость и предубеждение и зомби", и их же также их экранизациям. Он стал одним из шоураннеров наравне с Марком Гуггенхаймом, создателем сериалов "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня".

"Фонарь" — третий сериал по комиксам DC, который HBO Max запустил в производство за последние месяцы. В онлайн-кинотеатре также выйдет спин-офф "Отряда самоубийц" о Миротворце (Джеймс Ганн) и сериал о полиции Готэма но не как сериал "Готэм".

сериалы HBO новости шоу бизнеса DC Comics
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