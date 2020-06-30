Озарк продлили на 4 сезон - сколько будет серий

Озарк 4 сезон - дата выхода серий / Netflix

Популярный сериал о хитром банкире, который надул мафию Озарк получил свой новый и последний 4 сезон.

Телесервис Netflix объявил об официальном продлении сериала в соцсетях и на официальном сайте.

Кроме того, шоуранер сериала Озарк высказался о финальном 4 сезоне.

"Мы очень рады, что в Netflix поняли, как важно дать сериалу больше времени, чтобы как следует завершить сагу о семье Бёрд. Для нас это было удивительное приключение — как на экранах, так и за кадром. И мы очень рады, что у нас есть шанс сделать действительно отличный финал", сказал Крис Манди.

В новом 4 сезоне будет 14 серий, а не как обычно. Столь расширенная версия понадобилась, чтобы чтобы в полной мере довести сериал до логического финала.

Озарк 4 сезон список серий / Netflix

Озарк 4 сезон выйдет двумя частями с небольшим перерывом по 7 серий. традиционно, Озарк выйдет летом 2021 года.

Ране появился точный график выхода все серий 2 сезона сериала Пацаны на Amazone Prime.