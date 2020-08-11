Пацаны 2 сезон - Шон Эшмор из Людей Икс сыграет нового злодея

Шон Эшмор сыграл Прожектора / Amazon

Актер Шон Эшмор в сериале Пацаны-2 играет Прожектора, который управлял огнем, и был первым супером, которого пытались убить еще первые пацаны.

Об этом рассказал сам актер в своем Твиттере, показав кадр из сериала.

"Вы же не думали, что я закончил игру с Супергероями? Встречайте Прожектора Бывший член семерки и человек, которому есть что рассказать! Я очень рад быть частью второго сезона сериала Пацаны, который начинается в пятницу, 4 сентября", - пишет он.

В сериале Пацаны Прожектор - член Семерки, когда от Бутчера еще не ушла жена. После трагедии, именно Прожектор убил семью одного из агентов, которые поддержали Бутчера. Потом он якобы ушел на покой, или умер - по сериалу точно неясно, но живым его ни разу не показали.

Именно на место Прожектора приняли Старгерл.

Напомним, первые серии сериала Пацаны 2 выходят 4 сентября.