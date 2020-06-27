Пираты Карибского моря без Джонни Деппа - что снимает Disney

Марго Робби станет пираткой в новом фильме / Warner Bross

Накануне выходных, Disney шокировали решением создать новую спин-офф вселенную Пиратов Карибского моря - в это раз в главной роли будет не частичный индеец Джонни Депп, а блондинка-австралийка Марго Робби, более известная благодаря ролям в фильмах вселенной DC - Харли Квинн.

Создательница Хищных птиц с Марго Робби теперь готовит фильм с ней по Пиратам Карибского моря, пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий предложила написать Кристина Ходсон, создательница Хищных птицами и Бамблби.

В издании подчеркнули, что речь идет о спин-оффе относительно оригинальной истории, а не о перезапуске всей франшизы Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020Пираты Карибского моря без Джонни Деппа, которым занимаются именитые Тед Эллиотт и Крэйг Мэйзин, о котором сообщили еще в 2019 году (сроки все равно сбились из-за коронавирусного карантина и отмены сьемок во всем мире).

Деталей нового проекта с Марго Робби на данный момент нет. Однако известно, что это будет оригинальная история. Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, который снимал всю первую серию из фильмов от Проклятия Черной жемчужины до Мертвецы не рассказывают сказок.

Напомним, что Дисней перенесли дату выхода Мулан на 31 июля - опасения из-за коронавируса оправдались.