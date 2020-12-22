Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма

Фильм Поездка в Америку 2021, который должен был выйти в кинотеатрах, будет показан на канале Amazon Prime.
Фильм Поездка в Америку 2021 выходит весной, но не традиционно в кинотеатрах. Из-за коронавирусной эпидемии, Поездка в Америку 2021 можно будет смотреть онлайн на Amazon.
По сюжету фильма, король - отец Акима умирает. Теперь Аким становится королем Замунды, но у него нет наследника. Как узнал перед смертью отец Акима, его сын оставил наследника в США.
Чтобы уважить желание и пасмять отца, Аким едет на поиски своего сына-наследника.
Режиссером второй Поездки в Америку стал Крейг Брюэр, который ранее работал с Эдди Мёрфи над фильмом Меня зовут Долемайт.
Поездка в Америку 2021 - актеры и роли
- Эдди Мерфи - Принц Аким Джоффер, принц Замунды
- Мерфи также играет Рэнди Уотсона, соул-певца с вымышленной группой Sexual Chocolate.
- Арсенио Холл - Семми, лучший друг и помощник Акима.
- Джермейн Фаулер - Лавель, сын Акима.
- Лесли Джонс - мать Лавель.
- Шари Хедли - Лиза Макдауэлл, жена Акима, в которую он влюбился во время своей первой поездки в Америку.
- Джон Амос - Клео Макдауэлл, работодатель Акима и тесть и отец Лизы
- Трейси Морган - Рим, дядя Лавель.
- Уэсли Снайпс - генерал Иззи
- Джеймс Эрл Джонс - король Джафф Джоффер, больной отец Акима и король Замунды.
- Луи Андерсон - Морис, сотрудник среднего звена в ресторане Макдауэлла.
- Ванесса Белл Кэллоуэй - Имани Иззи
- Рик Росс - сам себя
- Кики Лейн - Мика Джоффер, первая дочь Акима
- Номзамо Мбата
- Гарсель Бове - Носитель роз
Поездка в Америку 2 - смотреть трейлер в оригинале:
Фильм Поездка в Америку 2 с Эдди Мерфи выходит 5 марта 2021 года.
Автор: Александр Галаджий