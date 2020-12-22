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Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма

22 декабря 2020, 17:48

Фильм Поездка в Америку 2021, который должен был выйти в кинотеатрах, будет показан на канале Amazon Prime.

Поездка в Америку 2021
Поездка в Америку 2021 - дата выхода / Amazon Prime

Фильм Поездка в Америку 2021 выходит весной, но не традиционно в кинотеатрах. Из-за коронавирусной эпидемии, Поездка в Америку 2021 можно будет смотреть онлайн на Amazon.

По сюжету фильма, король - отец Акима умирает. Теперь Аким становится королем Замунды, но у него нет наследника. Как узнал перед смертью отец Акима, его сын оставил наследника в США.

Чтобы уважить желание и пасмять отца, Аким едет на поиски своего сына-наследника.

Режиссером второй Поездки в Америку стал Крейг Брюэр, который ранее работал с Эдди Мёрфи над фильмом Меня зовут Долемайт.

Поездка в Америку 2021 - актеры и роли

  • Эдди Мерфи - Принц Аким Джоффер, принц Замунды
  • Мерфи также играет Рэнди Уотсона, соул-певца с вымышленной группой Sexual Chocolate.
  • Арсенио Холл - Семми, лучший друг и помощник Акима.
  • Джермейн Фаулер - Лавель, сын Акима.
  • Лесли Джонс - мать Лавель.
  • Шари Хедли - Лиза Макдауэлл, жена Акима, в которую он влюбился во время своей первой поездки в Америку.
  • Джон Амос - Клео Макдауэлл, работодатель Акима и тесть и отец Лизы
  • Трейси Морган - Рим, дядя Лавель.
  • Уэсли Снайпс - генерал Иззи
  • Джеймс Эрл Джонс - король Джафф Джоффер, больной отец Акима и король Замунды.
  • Луи Андерсон - Морис, сотрудник среднего звена в ресторане Макдауэлла.
  • Ванесса Белл Кэллоуэй - Имани Иззи
  • Рик Росс - сам себя
  • Кики Лейн - Мика Джоффер, первая дочь Акима
  • Номзамо Мбата
  • Гарсель Бове - Носитель роз

Поездка в Америку 2 - смотреть трейлер в оригинале:

Фильм Поездка в Америку 2 с Эдди Мерфи выходит 5 марта 2021 года.

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