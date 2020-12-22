Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма

Поездка в Америку 2021 - дата выхода / Amazon Prime

Фильм Поездка в Америку 2021 выходит весной, но не традиционно в кинотеатрах. Из-за коронавирусной эпидемии, Поездка в Америку 2021 можно будет смотреть онлайн на Amazon.

По сюжету фильма, король - отец Акима умирает. Теперь Аким становится королем Замунды, но у него нет наследника. Как узнал перед смертью отец Акима, его сын оставил наследника в США.

Чтобы уважить желание и пасмять отца, Аким едет на поиски своего сына-наследника.

Режиссером второй Поездки в Америку стал Крейг Брюэр, который ранее работал с Эдди Мёрфи над фильмом Меня зовут Долемайт.

Поездка в Америку 2021 - актеры и роли

Эдди Мерфи - Принц Аким Джоффер, принц Замунды

Мерфи также играет Рэнди Уотсона, соул-певца с вымышленной группой Sexual Chocolate.

Арсенио Холл - Семми, лучший друг и помощник Акима.

Джермейн Фаулер - Лавель, сын Акима.

Лесли Джонс - мать Лавель.

Шари Хедли - Лиза Макдауэлл, жена Акима, в которую он влюбился во время своей первой поездки в Америку.

Джон Амос - Клео Макдауэлл, работодатель Акима и тесть и отец Лизы

Трейси Морган - Рим, дядя Лавель.

Уэсли Снайпс - генерал Иззи

Джеймс Эрл Джонс - король Джафф Джоффер, больной отец Акима и король Замунды.

Луи Андерсон - Морис, сотрудник среднего звена в ресторане Макдауэлла.

Ванесса Белл Кэллоуэй - Имани Иззи

Рик Росс - сам себя

Кики Лейн - Мика Джоффер, первая дочь Акима

Номзамо Мбата

Гарсель Бове - Носитель роз

Поездка в Америку 2 - смотреть трейлер в оригинале:

Фильм Поездка в Америку 2 с Эдди Мерфи выходит 5 марта 2021 года.