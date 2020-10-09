Пространство 5 сезон - раскрыли дату выхода и сюжет сериала

В сети появился трейлер долгожданного 5 сезона фантастического сериала Пространство, который недавно выкупил Amazon Prime.
Телесервис Amazon Prime показал первый трейлер и дату выхода 5 сезона сериала Пространство, который уже несколько лет показывает Amazon.
Сериал Пространство будет выходить по принципу, который проверили впервые на втором сезоне Пацанов - первые три серии в день премьеры, остальные еженедельно.
Пятый сезон Пространства расскажет о событиях из книги "Игры Немезиды", пятого романа из одноименной серии Даниэля Абрахама и Тая Фрэнка под общим псевдонимом Джеймс Кори, и который, как известно заинтересовал Джеффа Безоса..
Согласно сюжету Пространства 5, экипаж корабля "Росинант" разделяется: Амос Бертон отправляется на Землю, в то время как Наоми Нагата оказывается подозреваемой в заговоре с целью совершения террористических актов.
Пространство 5 сезон - график выхода серий
- 1 серия - 16 декабря 2020
- 2 серия - 16 декабря 2020
- 3 серия - 16 декабря 2020
- 4 серия - 23 декабря 2020
- 5 серия - 30 декабря 2020
- 6 серия - 6 января 2021
- 7 серия - 13 января 2021
- 8 серия - 20 января 2021
- 9 серия - 27 января 2021
- 10 серия - 3 февраля 2021
Пространство 5 сезон смотреть онлайн трейлер:
16 декабря в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video выйдут первые три эпизода продолжения "Пространства", а остальные серии пятого сезона будут показывать по одной в неделю. Всего в сериале будет 10 серий.
До этого создатели сериала открыли дату выхода второго сезона сериала Сквозь снег и показал новейший тизер-трейлер.