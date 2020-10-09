Пространство 5 сезон - раскрыли дату выхода и сюжет сериала

Пространство 5 сезон - дата выхода / Amazon Prime

Телесервис Amazon Prime показал первый трейлер и дату выхода 5 сезона сериала Пространство, который уже несколько лет показывает Amazon.

Сериал Пространство будет выходить по принципу, который проверили впервые на втором сезоне Пацанов - первые три серии в день премьеры, остальные еженедельно.

Пятый сезон Пространства расскажет о событиях из книги "Игры Немезиды", пятого романа из одноименной серии Даниэля Абрахама и Тая Фрэнка под общим псевдонимом Джеймс Кори, и который, как известно заинтересовал Джеффа Безоса..

Согласно сюжету Пространства 5, экипаж корабля "Росинант" разделяется: Амос Бертон отправляется на Землю, в то время как Наоми Нагата оказывается подозреваемой в заговоре с целью совершения террористических актов.

Пространство 5 сезон - график выхода серий / Amazon Prime

Пространство 5 сезон - график выхода серий

1 серия - 16 декабря 2020

2 серия - 16 декабря 2020

3 серия - 16 декабря 2020

4 серия - 23 декабря 2020

5 серия - 30 декабря 2020

6 серия - 6 января 2021

7 серия - 13 января 2021

8 серия - 20 января 2021

9 серия - 27 января 2021

10 серия - 3 февраля 2021

Пространство 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

16 декабря в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video выйдут первые три эпизода продолжения "Пространства", а остальные серии пятого сезона будут показывать по одной в неделю. Всего в сериале будет 10 серий.

До этого создатели сериала открыли дату выхода второго сезона сериала Сквозь снег и показал новейший тизер-трейлер.