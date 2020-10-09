Сквозь снег 2 сезон - появилась дата выхода и первый трейлер

Вышел первый трейлер сериала Сквозь снег 2 сезон, первая часть которого получила невиданную популярность до этого.
Канал TNT, который снимал Сквозь снег 2 сезон, показал первые материалы по второму сезону постапокалиптической антиутопии, которая заинтриговала зрителей.
Вышел новый тизер-трейлер - всего на минуту, но раскрывающий несколько важных подробностей предстоящего сезона.
Нас утешили, что Шон Бин, Дженнифер Коннелли и Давид Диггс вернуться к свои ролям. Зато Роуэн Бланчард сыграет считающуюся мертвой дочь героини Коннелли. Интрига нагнетается.
Сюжет намекает, что "революция", которая прошла в первом сезоне пока что в действии, но вот до примирения между старыми "классами" - еще далеко. Главным героям нужно придумать, как выжить и как решить эти проблемы.
Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли
- Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;
- Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;
- Микки Самнер - Бесс Тилль;
- Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;
- Саша Фролова - Пикси Ариак;
- Элисон Райт - Лила Андерсон;
- Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;
- Роберто Урбина - Ави;
- Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;
- Сьюзен Парк - Чинджу;
- Лена Холл - Сайори;
- Шейла Ванд - Зара;
- Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;
- Иддо Голдберг - Беннетт;
- Джейлин Флетчер - Майлз;
- Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);
- Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);
- Шон Бин (сезон 2);
- Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;
- Счастливый Андерсон - Климпт;
- Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;
- Алекс Паунович - Боян Бошкович;
- Шон Тоуб - Теренс;
- Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;
- Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;
- Фиона Врум - мисс Джиллис;
- Челси Харрис - Сайкс;
- Том Липински - Кевин (сезон 2);
- Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);
- Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);
- Манодж Суд - Раджив Шарма;
- Мишель Исса Рубио;
- Миранда Эдвардс - Лайтс;
- Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;
Ну и Шон Бин продолжает интриговать - сколько еще его герой будет оставаться в живых?
Сквозь снег второй сезон смотреть тизерный трейлер онлайн:
Второй сезон сериала Сквозь снег выходит 25 января 2021.