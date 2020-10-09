Сквозь снег 2 сезон - появилась дата выхода и первый трейлер

Сквозь снег 2 сезон / TNT

Канал TNT, который снимал Сквозь снег 2 сезон, показал первые материалы по второму сезону постапокалиптической антиутопии, которая заинтриговала зрителей.

Вышел новый тизер-трейлер - всего на минуту, но раскрывающий несколько важных подробностей предстоящего сезона.

Нас утешили, что Шон Бин, Дженнифер Коннелли и Давид Диггс вернуться к свои ролям. Зато Роуэн Бланчард сыграет считающуюся мертвой дочь героини Коннелли. Интрига нагнетается.

Сюжет намекает, что "революция", которая прошла в первом сезоне пока что в действии, но вот до примирения между старыми "классами" - еще далеко. Главным героям нужно придумать, как выжить и как решить эти проблемы.

Сквозь снег 2 сезон / TNT

Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли

Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;

Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;

Микки Самнер - Бесс Тилль;

Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;

Саша Фролова - Пикси Ариак;

Элисон Райт - Лила Андерсон;

Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;

Роберто Урбина - Ави;

Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;

Сьюзен Парк - Чинджу;

Лена Холл - Сайори;

Шейла Ванд - Зара;

Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;

Иддо Голдберг - Беннетт;

Джейлин Флетчер - Майлз;

Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);

Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);

Шон Бин (сезон 2);

Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;

Счастливый Андерсон - Климпт;

Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;

Алекс Паунович - Боян Бошкович;

Шон Тоуб - Теренс;

Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;

Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;

Фиона Врум - мисс Джиллис;

Челси Харрис - Сайкс;

Том Липински - Кевин (сезон 2);

Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);

Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);

Манодж Суд - Раджив Шарма;

Мишель Исса Рубио;

Миранда Эдвардс - Лайтс;

Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;

Сквозь снег 2 сезон / TNT

Сквозь снег 2 сезон / TNT

Ну и Шон Бин продолжает интриговать - сколько еще его герой будет оставаться в живых?

Сквозь снег второй сезон смотреть тизерный трейлер онлайн:

Второй сезон сериала Сквозь снег выходит 25 января 2021.