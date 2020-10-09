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Сквозь снег 2 сезон - появилась дата выхода и первый трейлер

9 октября 2020, 13:48

Вышел первый трейлер сериала Сквозь снег 2 сезон, первая часть которого получила невиданную популярность до этого.

Сквозь снег 2 сезон
Сквозь снег 2 сезон / TNT

Канал TNT, который снимал Сквозь снег 2 сезон, показал первые материалы по второму сезону постапокалиптической антиутопии, которая заинтриговала зрителей.

Вышел новый тизер-трейлер - всего на минуту, но раскрывающий несколько важных подробностей предстоящего сезона.

Нас утешили, что Шон Бин, Дженнифер Коннелли и Давид Диггс вернуться к свои ролям. Зато Роуэн Бланчард сыграет считающуюся мертвой дочь героини Коннелли. Интрига нагнетается.

Сюжет намекает, что "революция", которая прошла в первом сезоне пока что в действии, но вот до примирения между старыми "классами" - еще далеко. Главным героям нужно придумать, как выжить и как решить эти проблемы.

Сквозь снег 2 сезон
Сквозь снег 2 сезон / TNT

Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли

  • Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;
  • Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;
  • Микки Самнер - Бесс Тилль;
  • Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;
  • Саша Фролова - Пикси Ариак;
  • Элисон Райт - Лила Андерсон;
  • Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;
  • Роберто Урбина - Ави;
  • Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;
  • Сьюзен Парк - Чинджу;
  • Лена Холл - Сайори;
  • Шейла Ванд - Зара;
  • Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;
  • Иддо Голдберг - Беннетт;
  • Джейлин Флетчер - Майлз;
  • Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);
  • Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);
  • Шон Бин (сезон 2);
  • Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;
  • Счастливый Андерсон - Климпт;
  • Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;
  • Алекс Паунович - Боян Бошкович;
  • Шон Тоуб - Теренс;
  • Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;
  • Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;
  • Фиона Врум - мисс Джиллис;
  • Челси Харрис - Сайкс;
  • Том Липински - Кевин (сезон 2);
  • Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);
  • Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);
  • Манодж Суд - Раджив Шарма;
  • Мишель Исса Рубио;
  • Миранда Эдвардс - Лайтс;
  • Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;
Сквозь снег 2 сезон
Сквозь снег 2 сезон / TNT
Сквозь снег 2 сезон
Сквозь снег 2 сезон / TNT

Ну и Шон Бин продолжает интриговать - сколько еще его герой будет оставаться в живых?

Сквозь снег второй сезон смотреть тизерный трейлер онлайн:

Второй сезон сериала Сквозь снег выходит 25 января 2021.

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