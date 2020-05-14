Сквозь снег 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Сериал Сквозь снег настолько популярный, что еще до релиза первого сезона он продлен на второй. Что известно о сериале Сквозь снег - читай на Главреде.
Сериал Сквозь снег - основанный на одноимённом фильме, находился в разработке более трех лет, съемки постоянно отменяли из-за разногласий и прочего. Но, зато готово явно более 1 сезона - в сети списки актеров идут сразу на 2 сезона.
Уже же откладывать просто нет времени, и сериал Сквозь снег 2020 выходит на Netflix 17 мая.
Сериал расскажет о людях, которые укрылись в поезде от ледникового периода. Железная махина постоянно движется и состоит из тысячи вагонов, разделенных по социальным классам.
Сквозь снег 2020 - сюжет
По сюжету сложно определить, сколько людей в поезде - в одном месте звучит фраза 3000 человек, но в другом месте нам точно говорят, что в поезде 1001 вагон, и большинство перенаселены. По тому, что показали в трейлере, можно предположить, что перенаселенными оказались вагоны с людьми "низшего класса", которые по сюжету устраивают бунт, и пытаются не только пробиться в лучший класс, но и добраться до управления поездом.
Несмотря на споры, которые останавливали съемки не раз в течении 3 лет, в сериале появится масса знаменитых звезд, так что не исключено, что в случае успеха, сериал потянет на звание культового.
Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли
- Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;
- Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;
- Микки Самнер - Бесс Тилль;
- Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;
- Саша Фролова - Пикси Ариак;
- Элисон Райт - Лила Андерсон;
- Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;
- Роберто Урбина - Ави;
- Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;
- Сьюзен Парк - Чинджу;
- Лена Холл - Сайори;
- Шейла Ванд - Зара;
- Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;
- Иддо Голдберг - Беннетт;
- Джейлин Флетчер - Майлз;
- Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);
- Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);
- Шон Бин (сезон 2);
- Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;
- Счастливый Андерсон - Климпт;
- Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;
- Алекс Паунович - Боян Бошкович;
- Шон Тоуб - Теренс;
- Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;
- Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;
- Фиона Врум - мисс Джиллис;
- Челси Харрис - Сайкс;
- Том Липински - Кевин (сезон 2);
- Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);
- Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);
- Манодж Суд - Раджив Шарма;
- Мишель Исса Рубио;
- Миранда Эдвардс - Лайтс;
- Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;
Сквозь снег 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сериал Сквозь снег выходит в полном объеме 17 мая на Нетфликсе.
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