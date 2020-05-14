Сквозь снег 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

Сквозь снег 2020 - актеры и сюжет / Netflix

Сериал Сквозь снег - основанный на одноимённом фильме, находился в разработке более трех лет, съемки постоянно отменяли из-за разногласий и прочего. Но, зато готово явно более 1 сезона - в сети списки актеров идут сразу на 2 сезона.

Уже же откладывать просто нет времени, и сериал Сквозь снег 2020 выходит на Netflix 17 мая.

Сериал расскажет о людях, которые укрылись в поезде от ледникового периода. Железная махина постоянно движется и состоит из тысячи вагонов, разделенных по социальным классам.

Сквозь снег 2020 - сюжет

По сюжету сложно определить, сколько людей в поезде - в одном месте звучит фраза 3000 человек, но в другом месте нам точно говорят, что в поезде 1001 вагон, и большинство перенаселены. По тому, что показали в трейлере, можно предположить, что перенаселенными оказались вагоны с людьми "низшего класса", которые по сюжету устраивают бунт, и пытаются не только пробиться в лучший класс, но и добраться до управления поездом.

Несмотря на споры, которые останавливали съемки не раз в течении 3 лет, в сериале появится масса знаменитых звезд, так что не исключено, что в случае успеха, сериал потянет на звание культового.

Сквозь снег - первый и второй сезоны / TNT

Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли

Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;

Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;

Микки Самнер - Бесс Тилль;

Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;

Саша Фролова - Пикси Ариак;

Элисон Райт - Лила Андерсон;

Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;

Роберто Урбина - Ави;

Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;

Сьюзен Парк - Чинджу;

Лена Холл - Сайори;

Шейла Ванд - Зара;

Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;

Иддо Голдберг - Беннетт;

Джейлин Флетчер - Майлз;

Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);

Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);

Шон Бин (сезон 2);

Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;

Счастливый Андерсон - Климпт;

Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;

Алекс Паунович - Боян Бошкович;

Шон Тоуб - Теренс;

Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;

Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;

Фиона Врум - мисс Джиллис;

Челси Харрис - Сайкс;

Том Липински - Кевин (сезон 2);

Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);

Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);

Манодж Суд - Раджив Шарма;

Мишель Исса Рубио;

Миранда Эдвардс - Лайтс;

Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;

Сквозь снег 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Сквозь снег выходит в полном объеме 17 мая на Нетфликсе.

Ранее была раскрыта дата выхода 2 сезона сериала Роковой патруль.