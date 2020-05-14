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Сквозь снег 2020 - дата выхода, актеры и трейлер

14 мая 2020, 11:10

Сериал Сквозь снег настолько популярный, что еще до релиза первого сезона он продлен на второй. Что известно о сериале Сквозь снег - читай на Главреде.

Сквозь снег 2020 - актеры и сюжет
Сквозь снег 2020 - актеры и сюжет / Netflix

Сериал Сквозь снег - основанный на одноимённом фильме, находился в разработке более трех лет, съемки постоянно отменяли из-за разногласий и прочего. Но, зато готово явно более 1 сезона - в сети списки актеров идут сразу на 2 сезона.

Уже же откладывать просто нет времени, и сериал Сквозь снег 2020 выходит на Netflix 17 мая.

Сериал расскажет о людях, которые укрылись в поезде от ледникового периода. Железная махина постоянно движется и состоит из тысячи вагонов, разделенных по социальным классам.

Сквозь снег 2020 - сюжет

По сюжету сложно определить, сколько людей в поезде - в одном месте звучит фраза 3000 человек, но в другом месте нам точно говорят, что в поезде 1001 вагон, и большинство перенаселены. По тому, что показали в трейлере, можно предположить, что перенаселенными оказались вагоны с людьми "низшего класса", которые по сюжету устраивают бунт, и пытаются не только пробиться в лучший класс, но и добраться до управления поездом.

Несмотря на споры, которые останавливали съемки не раз в течении 3 лет, в сериале появится масса знаменитых звезд, так что не исключено, что в случае успеха, сериал потянет на звание культового.

Сквозь снег - первый и второй сезоны
Сквозь снег - первый и второй сезоны / TNT

Сквозь снег и Сквозь снег 2 сезон - актеры и роли

  • Дэйвид Диггс - Лейтон Уэлл;
  • Дженнифер Коннелли - Мелани Кавилл;
  • Микки Самнер - Бесс Тилль;
  • Аннализ Бассо - ЛЖ Андерсон;
  • Саша Фролова - Пикси Ариак;
  • Элисон Райт - Лила Андерсон;
  • Бенджамин Хей - Фергус Макконнелл;
  • Роберто Урбина - Ави;
  • Кэти МакГиннесс - Джози Макконнелл;
  • Сьюзен Парк - Чинджу;
  • Лена Холл - Сайори;
  • Шейла Ванд - Зара;
  • Сэм Отто - Джон "Оз" Освайлер;
  • Иддо Голдберг - Беннетт;
  • Джейлин Флетчер - Майлз;
  • Роуэн Бланшар - Александра (сезон 2; гость сезон 1);
  • Стивен Огг - Пайк (сезон 2; сезон 1);
  • Шон Бин (сезон 2);
  • Тимоти В. Мерфи - Командующий Грей;
  • Счастливый Андерсон - Климпт;
  • Джонатан Ллойд Уокер - Большой Джон;
  • Алекс Паунович - Боян Бошкович;
  • Шон Тоуб - Теренс;
  • Керри О'Мэлли - Лила Фолгер;
  • Аарон Гленэйн - Последний Австралиец;
  • Фиона Врум - мисс Джиллис;
  • Челси Харрис - Сайкс;
  • Том Липински - Кевин (сезон 2);
  • Сакина Джеффри - Миссис Хедвуд (сезон 2);
  • Дамиан Янг - мистер Хедвуд (сезон 2);
  • Манодж Суд - Раджив Шарма;
  • Мишель Исса Рубио;
  • Миранда Эдвардс - Лайтс;
  • Бенджамин Чарльз Уотсон - Брейкмен Фуллер;

Сквозь снег 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Сквозь снег выходит в полном объеме 17 мая на Нетфликсе.

Ранее была раскрыта дата выхода 2 сезона сериала Роковой патруль.

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