Райя и последний дракон 2021 - дата выхода в Украине и первый трейлер

Райя и Последний дракон 2021 / Disney

В Сети показали первый трейлер мультфильма Disney Райя и Последний Дракон, в котором девушка, которая хотела стать хранительницей Жемчужины дракона, отправляется на поиски последнего гада, чтобы объединить свой народ.

В фильме снова вернулась Аквафина - певица озвучила самого главного персонажа - дракона Сису.

Райя и Последний дракон - сюжет

Когда-то давно в фантастическом мире под названием Кумандра люди и драконы жили вместе в согласии. Но когда зловещие чудовища, известные как друними, начали угрожать жителям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество.

500 лет спустя монстры вернулись, и одинокая воительницы Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить друними навсегда. Однако во время путешествия она узнает, что для того, чтобы спасти мир, магии драконов мало. Нужна еще и доверие.

Райя и Последний дракон - актеры и роли

Кэсси Стилл - Рая, бесстрашный и страстный воин защитник жемчужины дракона

Аквафина - последний дракон Сису, водный дракон, который может стать человеком.

Райя и Последний дракон 2021 украинский трейлер смотреть видео:

Мультфильм Райя и Последний дракон 2021 в Украине выходит 11 марта.

Напомним, Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами