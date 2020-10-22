Райя и последний дракон 2021 - дата выхода в Украине и первый трейлер

Телекомпания Дисней представляет новый мультфильм от создателей Ледяного сердца, который выйдет в 2021 году.
В Сети показали первый трейлер мультфильма Disney Райя и Последний Дракон, в котором девушка, которая хотела стать хранительницей Жемчужины дракона, отправляется на поиски последнего гада, чтобы объединить свой народ.
В фильме снова вернулась Аквафина - певица озвучила самого главного персонажа - дракона Сису.
Райя и Последний дракон - сюжет
Когда-то давно в фантастическом мире под названием Кумандра люди и драконы жили вместе в согласии. Но когда зловещие чудовища, известные как друними, начали угрожать жителям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество.
500 лет спустя монстры вернулись, и одинокая воительницы Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить друними навсегда. Однако во время путешествия она узнает, что для того, чтобы спасти мир, магии драконов мало. Нужна еще и доверие.
Райя и Последний дракон - актеры и роли
- Кэсси Стилл - Рая, бесстрашный и страстный воин защитник жемчужины дракона
- Аквафина - последний дракон Сису, водный дракон, который может стать человеком.
Райя и Последний дракон 2021 украинский трейлер смотреть видео:
Мультфильм Райя и Последний дракон 2021 в Украине выходит 11 марта.
Напомним, Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами