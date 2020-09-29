"Россия не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон / Netflix

Netflix вынес во взрослый раздел в России целый список сериалов, которые ранее были детскими. Об этом написал российский программист и гражданский активист, глава религиозной группы "Русская пастафарианская церковь"

"При первых новостях о локализации Нетфликса для России пошутил/предсказал, что случится именно это, хотя очень надеялся, что буду неправ.

На детские мультфильмы на Нетфликсе начали ставить 18+ и удалять их из Netflix for Kids.

В начале просмотра появляется Rated 18+. У обычных фильмов и сериалов в таких случаях рядом показываются предупреждения (например, Language, если внутри матерятся). У She-Ra никаких предупреждений рядом с рейтингом не отображается.

Очень грустно, но, кажется, Россия для Нетфликса не особо будет отличаться от Китая", - написал он.

Уже обнаружено, что под цензуру попали сериалы с главными героями ЛГБТ и с идеей о феминизме, равенстве и толерантности.

Сериалы "Кипо и эра чудесных зверей", "Ши-Ра и непобедимые принцессы", "Принц-Дракон" и "Вселенная Стивена", в которых главные герои ЛГБТ были перенесены в раздел взрослого Netflix, однако Темный кристалл: Эпоха сопротивления остался с рейтингом 7+, несмотря на наличие второстепенных ЛГБТ-персонажей.

К тому же "Леденящие душу приключений Сабрины" и "Проклятая", в которых основной мотив сюжета - феминистская борьба с мужчинами-угненателями получили рейтинг 18+, хотя ранее он был 16+