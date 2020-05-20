УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен в сериале CW

20 мая 2020, 10:21

Знаменитая ЛГБТ-актриса Руби Роуз неожиданно отказалась от главной роли во втором сезоне сериала Бэтвумен, которую писали под нее.

Руби Роуз
Руби Роуз / Instagram

Руби Роуз приняла решение покинуть третий про популярности сериала телеканала CW - Бэтвумен, в котором играла главную роль, и который получил весьма позитивные отзывы, так что сразу был продлен на 2 сезон, и, возможно, с продолжением на 3. Свое решение Руби Роуз озвучила в объявлении, которые опубликовали зарубежные СМИ. Инсайдеры издания Variety, близкие к актрисе утверждают, что это не связано с травмой спины Руби в 2019 году.

"Я приняла очень трудное решение не возвращаться к сериалу Batwoman в следующем сезоне. Это было не то решение, которое я приняла бы легкомысленно, так как я очень уважаю актеров, съемочную группу и всех, кто принимал участие в съемках шоу в Ванкувере и Лос-Анджелесе", - говорится в заявлении Роуз.

Она лично поблагодарила за шанс оказаться во вселенной DC.

"Я очень благодарна  Грегу Берланти, Саре Шехтер и Кэролайн Дрис за то, что они не только предоставили мне эту невероятную возможность, но и пригласили меня во вселенную DC, которую они так прекрасно создали. Спасибо, Питер Рот, Марк Педовиц и команде Warner Bros. и The CW, которые так много вкладывали в шоу и всегда верили в меня. Спасибо всем, кто сделал первый сезон успешным - я искренне благодарна", - сказала Руби Роуз.

Авторы сериала уже объявили, что не будут отменять второй сезон и продолжат работать с другой ЛГБТ-актрисой.

Бэтвумен - третий по популярности супергеройский сериал CW после финального сезона Стрелы и Флэша.

Сериал Бэтвумен настолько популярен, что через кроссовер CW планировали запустить сериал Супермен и Лоис Лейн.

Ранее Warner Bros объявили, что снимут фильм Мафусаил по персонажу из Библии с чернокожим Майклом Би Джорданом в главной роли.

новости шоу бизнеса зарубежные сериалы ЛГБТ
Сейчас вы просматриваете новость «Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен в сериале CW». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:46
"Год при власти": Зеленский дает пресс-конференцию, онлайн-трансляция
10:36
"Фартовый парень": политолог оценил год президентства Зеленского
10:33
Как Трамп поставил ВОЗ страшный ультиматум мнение
10:21
Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен в сериале CW
09:54
Эксперт назвал главный провал Зеленского за год на Банковой
09:52
Выход из карантина: в Минздраве рассказали, когда и какие запреты отменит Кабмин Видео
09:14
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 20 мая
09:10
Эксперт рассказала, зачем Кремлю "заморозка" военного конфликта в Украине
08:58
Коронавирус в Украине: число новых заражений снова пошло вверх
08:49
По следам Порошенко: когда Зеленского раздавит "снежный ком" негатива мнение
08:48
Пленки Деркача: на Порошенко завели уголовное дело о гозизмене
08:17
Целый регион Украины может уйти под воду: в чем причина
08:00
Провалы и победы первого года Зеленского: чем закончится грандиозный эксперимент
07:45
В Нидерландах - первый случай передачи COVID-19 от животного человеку
07:15
"Пи***ц, сняла штаны": Седокова бесстыже обнажилась на пикантном фото
06:55
Зачем у Зеленского разрешили голосовать переселенцам мнение
06:33
Эксперт спрогнозировал, чего Украине ожидать после ухода Путина
06:05
День вышиванки 2020: когда и как отмечают праздник украинцы Фото Видео
05:40
Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение тела
05:08
Что ждет Украину после коронакризиса: эксперт дал неутешительный прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять