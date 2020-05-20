Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен в сериале CW

Руби Роуз / Instagram

Руби Роуз приняла решение покинуть третий про популярности сериала телеканала CW - Бэтвумен, в котором играла главную роль, и который получил весьма позитивные отзывы, так что сразу был продлен на 2 сезон, и, возможно, с продолжением на 3. Свое решение Руби Роуз озвучила в объявлении, которые опубликовали зарубежные СМИ. Инсайдеры издания Variety, близкие к актрисе утверждают, что это не связано с травмой спины Руби в 2019 году.

"Я приняла очень трудное решение не возвращаться к сериалу Batwoman в следующем сезоне. Это было не то решение, которое я приняла бы легкомысленно, так как я очень уважаю актеров, съемочную группу и всех, кто принимал участие в съемках шоу в Ванкувере и Лос-Анджелесе", - говорится в заявлении Роуз.

Она лично поблагодарила за шанс оказаться во вселенной DC.

"Я очень благодарна Грегу Берланти, Саре Шехтер и Кэролайн Дрис за то, что они не только предоставили мне эту невероятную возможность, но и пригласили меня во вселенную DC, которую они так прекрасно создали. Спасибо, Питер Рот, Марк Педовиц и команде Warner Bros. и The CW, которые так много вкладывали в шоу и всегда верили в меня. Спасибо всем, кто сделал первый сезон успешным - я искренне благодарна", - сказала Руби Роуз.

Авторы сериала уже объявили, что не будут отменять второй сезон и продолжат работать с другой ЛГБТ-актрисой.

Бэтвумен - третий по популярности супергеройский сериал CW после финального сезона Стрелы и Флэша.

Сериал Бэтвумен настолько популярен, что через кроссовер CW планировали запустить сериал Супермен и Лоис Лейн.

Ранее Warner Bros объявили, что снимут фильм Мафусаил по персонажу из Библии с чернокожим Майклом Би Джорданом в главной роли.