Генри Кавилл боролся с Хиссрич за каждую реплику Геральта в Ведьмаке

Генри Кавилл рассказал о съемках сериала Ведьмак/ Netflix

Актер Генри Кавилл получил право играть главного героя в популярной экранизации. Сериал Ведьмак вышел в конце декабря 2019, и получил неоднозначные отзывы - некоторые моменты понравились даже фанатам книг и игр, а кое-что привело в гнев зрителей. Шоуранер сериала Лорен Шмидт Хиссрич заявила, что у нее свое видение истории мира Ведьмака.

Человек из стали Генри Кавилл рассказал, как снимался Ведьмак в интервью Vanity Fair.

Генри Кавилл признался, что начинал работать над своим героем еще во время наложения грима, и часто с обновлением сценария напрямую обращался к Лорен Шмидт со своими замечаниями.

С появлением каждой новой версии сценария Кавилл писал шоураннеру Лорен Хиссрих, чтобы предложить свои идеи насчет персонажа. Впрочем, их могли и не принять — это, говорит актер, было целиком на совести авторов сериала.

В книгах у Геральта очень много внутренних монологов, которые раскрывают психологию персонажа. В сериале, понятное дело, подобное сделать было нельзя — и поэтому, говорит Кавилл, он решил идти от обратного, чтобы персонаж не был "плоским".Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

Он специально убирал все лишние реплики Геральта, чтобы тот казался более таинственным и сложным персонажем.

"Так зритель бы чувствовал, что ему нужно "разгадать" Геральта. И когда он все-таки говорит — это действительно что-то значит", - говорит Кавилл.

Чтобы войти в образ "чумазого" ведьмака Генри Кавилл доводил до истерики гримеров. Иногда он выходил под дождь после наложения гримма, а было и такое, что купался в лужах.

"Я говорил: "Этого недостаточно, ребята". Выходил под дождь. Иногда я купался в лужах. Старался, чтобы на мне оказалось как можно больше грязи", - объяснил актер.

К тому же Генри три недели восстанавливал зрение после съемок на Канарских островах - песок и пыль от вулканов забилась под "кошачьи" глаза ведьмака, и поцарапала ему роговицу. Это обнаружили только после 2 недель съемок и после приезда в Будапешт.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

"Когда мы вернулись в Будапешт, она (медик - Главред) отвела меня к офтальмологу. Оказалось, что та вулканическая пыль забилась под линзу и поцарапала мой глаз. Пришлось восстанавливаться три недели прежде, чем я вновь смог надеть линзы", - пояснил Кавилл.

Напомним, что 2 сезон сериала Ведьмак должен был выйти в 2021 году, но съемки сериала перевали из-за карантина. Благо, Великобритания, где проходят съемки, одной из первых разрешила возобновить съемки на своей территории - со всеми предосторожностями от коронавируса.