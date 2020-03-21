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Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году

21 марта 2020, 16:38

В сети обсуждают последствия отмены съемок 2 сезона сериала Ведьмак. Из-за эпидемии коронавируса сериал не успевает выйти до конца 2021 года.

Ведьмак 2 сезон
Ведьмак 2 сезон / Netflix

Сериал Ведьмак должен был получить 2 сезон в конце 2021 года, но съемки остановили из-за болезни одного из актеров. Теперь дата выхода 2 сезона Ведьмака неизвестна. 

По расчетам Redanian Intelligence премьера должна была состояться в феврале-марте 2021, по рассчетам пользователей на Reditt - в декабре 2021 года.

Если первый месяц съемок прошел успешно, однако из-за всемирного карантина сериал отложен на неопределенный срок. 

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Если судить по первому сезону: на съемки 6+ месяцев, потом 7 месяцев на постобработку, то до конца 2021 года сериал может не успеть выйти.

Ранее Кристофер Хивь, который играл Нивеллен в Ведьмаке заболел коронавирусом.

До этого Netflix объявил новых актеров из 2 сезона сериала Ведьмак. Кристофер Хивью должен был появиться во втором сезоне.

Disney назвал дату выхода фильма Вперед 2020 онлайн.

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