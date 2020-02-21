Ведьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

Ведьмак 2 сезон список актеров/ Netflix

Телесервис Netflix выкатил список актеров, которые добавятся к поредевшему составу актеров.

После того, как Лорен Шмидт проредила список персонажей в сериале Ведьмак, для второго сезона пришлось звать новых актеров и вставлять новых персонажей.

Netflix рассекретил список уже утвержденных актеров, за исключением Марка Хемилла, который должен стать Вессемиром, но пока что не подписал контракт.

Ведьмак 2 сезон - новые акетеры

Кристофер Хивью (Нивеллен);

Пол Бульон (Ламберт);

Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель);

Ясен Атор (Койон);

Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт);

Месия Симсон (Францеска Финдабаир);

Агнес Бьорн (Вереена);

Кроме того, главные роли исполняют:

Генри Кавилл (Геральт из Ривии);

Аня Чалотра (Йеннифер из Венгерберга);

Фрейя Аллан (княжна Цирилла).

Постановкой второго сезона займутся: Стивен Серджик (Академия Амбрелла), Сара О’Горман (Проклятая), Эд Базалджетт (Доктор Кто) и Гита Патель (Волшебники). Каждый из них снимет по два эпизода.

Мультсериал Ведьмак - Кошмар волка выходит в 2020 году, а вот 2 сезон Ведьмака - в декабре 2021 года.