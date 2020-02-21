Ведьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

Netflix официально подтвердил список новых актеров, которые появятся в новом 2 сезоне сериала Ведьмак.
Телесервис Netflix выкатил список актеров, которые добавятся к поредевшему составу актеров.
После того, как Лорен Шмидт проредила список персонажей в сериале Ведьмак, для второго сезона пришлось звать новых актеров и вставлять новых персонажей.
Netflix рассекретил список уже утвержденных актеров, за исключением Марка Хемилла, который должен стать Вессемиром, но пока что не подписал контракт.
Ведьмак 2 сезон - новые акетеры
Кристофер Хивью (Нивеллен);
Пол Бульон (Ламберт);
Туэ Эрстед Расмуссен (Эскель);
Ясен Атор (Койон);
Аиша Фабьен Росс (Лидия ван Бредевоорт);
Месия Симсон (Францеска Финдабаир);
Агнес Бьорн (Вереена);
Кроме того, главные роли исполняют:
Генри Кавилл (Геральт из Ривии);
Аня Чалотра (Йеннифер из Венгерберга);
Фрейя Аллан (княжна Цирилла).
Постановкой второго сезона займутся: Стивен Серджик (Академия Амбрелла), Сара О’Горман (Проклятая), Эд Базалджетт (Доктор Кто) и Гита Патель (Волшебники). Каждый из них снимет по два эпизода.
Мультсериал Ведьмак - Кошмар волка выходит в 2020 году, а вот 2 сезон Ведьмака - в декабре 2021 года.