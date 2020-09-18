УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого

18 сентября 2020, 11:04

Сериал Ридли Скотта Воспитанные волками с религиозными мотивами оставлен на второй сезон.

Воспитанные волками
Воспитанные волками 2 сезон - все подробности / кадр из с Воспитанные волками

Телеканал HBO Max продлил сериал Ридли Скотта и Аарона Гузиковски Воспитанные волками в разгаре дебютного сезона.

Рейтинг сериала Воспитанные волками вырос на дополнительные 50% после выхода 6-7 серий, пишет Deadline.

Сюжет сериала сосредоточен на двух группах выживших с уничтоженной земли - двое перепрограмированных андроидов растят детей атеистами, а группу выживших христиан неправильных митраистов начинают борьбу и козни внутри своей же группы, чтобы сменить власть, уничтожить андроидов и захватить детей.

Сериал показывает с необычной и неоднозначной точки зрение веру, религию, и "атеистический" научный разум и природу человека, чем вызвал целую бурю среди критиков.Читайте такжеВоспитанные волками - что известно про новый сериал HBO

В сериале сыграли, среди прочих, Абубакар Салим, и Трэвис Фиммел Аарон Гузиковски и Ридли Скотт выступают шоураннерами сериала, но Ридли Скотт лично снял первый и второй эпизоды Воспитанных волками, а ещё три серии поставил его сын Люк Скотт.

Скотт сказал, что они уже начали готовить 2 сезон Воспитанных волками.

"Меня, как скучного рекламщика, потрясла необычная кампания, проведенная отделом маркетинга HBO Max, которая в такой провокационной и тактильной манере передала амбициозную сюжетную линию и умело позиционировала наш первый сезон сериала Воспитанные волками как шоу, которое необходимо посмотреть", - сказал Скотт. "Это был настоящий вызов - выборочно проникнуть в богатства сюжетных линий Аарона. Мы были еще более счастливы, что зрители откликнулись с таким энтузиазмом. Мы уже глубоко погрузились в создание второго сезона, поскольку Аарон начал формировать то, что, по нашему мнению, станет еще одним блестящим сезоном, вдохновляющим воображение".

Сериал производится компанией Scott Free Productions, исполнительными продюсерами выступают Скотт, Гузиковски, Дэвид В. Цукер, Джордан Шихан, Адам Колбреннер и Марк Хаффам.

В первом сезоне Воспитанных Волками - 10 серий. Сколько будет серий, и когда выйдет 2 сезон - пока что неизвестно.

сериалы HBO новости шоу бизнеса зарубежные сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:28
В Кабмине назвали реальные сроки возвращения Донбасса в Украину
11:25
Ляшко рассказал, когда ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19 Видео
11:04
Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого
10:55
Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка Видео
10:50
Как и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
10:48
В Минздраве объяснили, кому не нужно делать тест на COVID-19 Видео
10:40
Какие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция Европарламента мнение
10:36
Астролог предупредил о первом серьезном похолодании в Украине
10:17
Стало известно, как бутылка Навального со следами Новичка попала в ФРГ Видео
09:55
В Украине изменили протокол лечения коронавируса: Степанов раскрыл детали Видео
09:52
Украина согласна на "формулу Штайнмайера": у Кравчука сделали заявление Видео
09:43
Под видом "антикоррупции" в Украине создана гениальная машина разграбления страны мнение
09:39
Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день" Видео
09:10
В Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди – СМИ Видео
09:00
Названы наиболее частые причины бессоницы: топ-9 Видео
08:38
В ЕС назвали дату прекращения президентских полномочий Лукашенко Видео
08:34
Путин действует в Беларуси по украинскому сценарию мнение
08:20
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
07:50
Википедия "переименовала" Киев: что это значит
07:15
"Берегите горло": Полина Фаворская наклонилась и сексуально показала рабочее место
07:14
Количество заболевших коронавирусом в мире: пересечена "красная линия"
06:53
Вкусив украинских плодов, Запад получил лишь диарею мнение
06:36
Когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег: астролог сделал прогноз
06:02
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
05:29
У одного знака Зодиака начнется полоса успеха и побед – астролог Видео
05:03
Ученые выяснили, какой популярный продукт - рассадник коронавируса
04:27
В оппозиции Беларуси рассказали, как произойдет мирное свержение Лукашенко Видео
03:56
Почему пары изменяют: секс-эксперт рассказала о полиамории Видео
03:18
Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами
03:16
"Другого пути нет": у Лукашенко высказались об оппозиции Беларуси Видео
02:44
В Украине разрешили продавать лекарства в интернет-аптеках Видео
02:15
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
01:34
"Какие сисечки": Леся Никитюк похвалилась своими вкусняшками
01:14
Шведский спортсмен побил рекорд Сергея Бубки Видео
00:55
Кому достанется Россия: эксперт назвал преемника Путина Видео
00:19
Врачи рассказали, можно ли заниматься сексом при беременности
00:12
Аваков дал совет "свихнувшемуся на власти" Лукашенко Видео
17 сентября, четверг
23:34
Арис - Колос – 1:2: историческая победа в Лиге Европы, видео голов Видео
23:06
Эксперт пояснил, как пленки Деркача сорвали маску с Порошенко
22:57
"Несла в мешке ноги мужа ": на Николаевщине в больнице вспыхнул скандал Видео
22:27
Синоптики предупредили о резком изменении погоды Видео
22:05
Кравчук выдвинул жесткое требование боевикам ОРДЛО
22:02
Сын Кернеса рассказал о состоянии отца в клинике Германии Видео
21:34
Коронавирус в Украине: выявлено рекордное количество больных Видео
21:33
Аллергия на пищу: медик рассказала, можно ли "перерасти" опасное состояние Видео
21:20
Дежавю: врач пояснил, что означает это чувство Видео
21:09
Хасиды признались, почему пытались попасть в Украину Видео
20:58
Беларусь усиливает границу с Украиной Видео
20:51
"Эту хрень нужно прекратить": Джейсон Момоа высказался о скандале с Лигой Справедливости
20:32
Коронавирус в Украине: где больше всего госпитализированных больных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять