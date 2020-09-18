Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого

Воспитанные волками 2 сезон - все подробности / кадр из с Воспитанные волками

Телеканал HBO Max продлил сериал Ридли Скотта и Аарона Гузиковски Воспитанные волками в разгаре дебютного сезона.

Рейтинг сериала Воспитанные волками вырос на дополнительные 50% после выхода 6-7 серий, пишет Deadline.

Сюжет сериала сосредоточен на двух группах выживших с уничтоженной земли - двое перепрограмированных андроидов растят детей атеистами, а группу выживших христиан неправильных митраистов начинают борьбу и козни внутри своей же группы, чтобы сменить власть, уничтожить андроидов и захватить детей.

Сериал показывает с необычной и неоднозначной точки зрение веру, религию, и "атеистический" научный разум и природу человека, чем вызвал целую бурю среди критиков.Читайте такжеВоспитанные волками - что известно про новый сериал HBO

В сериале сыграли, среди прочих, Абубакар Салим, и Трэвис Фиммел Аарон Гузиковски и Ридли Скотт выступают шоураннерами сериала, но Ридли Скотт лично снял первый и второй эпизоды Воспитанных волками, а ещё три серии поставил его сын Люк Скотт.

Скотт сказал, что они уже начали готовить 2 сезон Воспитанных волками.

"Меня, как скучного рекламщика, потрясла необычная кампания, проведенная отделом маркетинга HBO Max, которая в такой провокационной и тактильной манере передала амбициозную сюжетную линию и умело позиционировала наш первый сезон сериала Воспитанные волками как шоу, которое необходимо посмотреть", - сказал Скотт. "Это был настоящий вызов - выборочно проникнуть в богатства сюжетных линий Аарона. Мы были еще более счастливы, что зрители откликнулись с таким энтузиазмом. Мы уже глубоко погрузились в создание второго сезона, поскольку Аарон начал формировать то, что, по нашему мнению, станет еще одним блестящим сезоном, вдохновляющим воображение".

Сериал производится компанией Scott Free Productions, исполнительными продюсерами выступают Скотт, Гузиковски, Дэвид В. Цукер, Джордан Шихан, Адам Колбреннер и Марк Хаффам.

В первом сезоне Воспитанных Волками - 10 серий. Сколько будет серий, и когда выйдет 2 сезон - пока что неизвестно.