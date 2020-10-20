Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 3 и 4 серия обзор 20-10-2020

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 3 и 4 серия - обзор / кадр из сериала

Новые 3 и 4 серии сериала Сидоренки-Сидоренки 2 сезон вышли 20 октября в 20-45 на 1+1. Семья богатых СидОренков и бедные СидорЕнков переживают кризис после того, как получили обратно свой шикарный дом.

Что было в во втором сезоне сериала Сидоренки-Сидоренки, и как семьи перейдут на этап "ремонт отношений" - читайте и смотрите на Главреде

После того, как Петро Сидоренко получает обратно дом Саши, он его продал, и купил дом поменьше, так что на оставшиеся деньги они смогли обстроиться и решить много проблем.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 3 и 4 серия обзор

После того, как Петро стал хозяином дома, он не может перестать издеваться над Александром, а между Лесей и Олей впервые восстал конфликт, так как теперь хозяйка дома Леся, а Оля все не может к этому привыкнуть.

Петр все раздумывает, как начать новый бизнес, а Оля и Леся пытаются обустроить дом.Читайте такжеСидоренки-Сидоренки 2 сезон 1 и 2 серия обзор 19-10-2020

Пока Рома и Вова устраивали вечеринку по случаю сдачи ЗНО, но на ней случился фатальный поворот в отношениях между всеми членами семьи.

Сам же Александр, чтобы показать недовольство позицией Пети, решает показать ему "Петра" - как его "родственники" вели себя, пока Александр и Оля были хозяевами дома.

Сериал называется "Ремонт отношений", и конфликт, который приведет к этому "ремонту" как раз разгорается вначале самых первых серий.

А кроме Сидоренков есть еще и их друзья, которые только обостряют ситуацию.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 3, 4 серия смотреть промо 20-10-2020:

Напомним, что новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 20:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть бесплатно с запозданием на 48 часов. Подробности читайте на Главреде.