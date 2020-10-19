Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал

Долгожданный сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон выходит на 1+1 с 19 октября. Уже известно, сколько в сериале будет серий, и как его можно смотреть онлайн.
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон "Ремонт отношений" выходит на 1+1 в 20-45 19 октября.
Шоуранеры продолжили сюжет уже понравившегося проекта, но только во втором сезоне будет очень много новых и неожиданных решений и поворотов.
Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон будет выходить не только на 1+1 - его можно будет также смотреть онлайн. Всего в сериале будет 40 серий, и они будут выходит с понедельника по четверг с 19 октября по 19 ноября 2020.
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - график выхода серий
- 1, 2 серия - 19 октября
- 3, 4 серия - 20 октября
- 5, 6 серия - 21 октября
- 7, 8 серия - 22 октября
- 9, 10 серия - 26 октября
- 11, 12 серия - 27 октября
- 13, 14 серия - 28 октября
- 15, 16 серия - 29 октября
- 17,18 серия - 2 ноября
- 19, 20 серия - 3 ноября
- 21, 22 серия - 4 ноября
- 23, 24 серия - 5 ноября
- 25, 26 серия - 9 ноября
- 27, 28 серия - 10 ноября
- 29, 30 серия - 11 ноября
- 31, 32 серия - 12 ноября
- 33, 34 серия - 16 ноября
- 35, 36 серия - 17 ноября
- 37, 38 серия - 18 ноября
- 39, 40 серия - 19 ноября
Однако, теперь сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть не только на телеканале 1+1 - он доступен онлайн на телепортале 1+1 видео по платной подписке, которую нужно продлевать каждые 8 серий.Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала
Таким образом, если зрители пропускают серию в день премьеры ее всегда можно пересмотреть онлайн на сайте.
Также показаны даты, когда появится платный доступ к сериям, это 17, 24 и 31 октября и 7, 14 ноября.
Напомним, что почитать описание серий и посмотреть Сидоренки-Сидоренки 2 бесплатно можно будет на Главреде. Задержка выхода бесплатных серий составит 48 часов.