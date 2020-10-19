Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - график выхода серий / кадр из сериала

Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон "Ремонт отношений" выходит на 1+1 в 20-45 19 октября.

Шоуранеры продолжили сюжет уже понравившегося проекта, но только во втором сезоне будет очень много новых и неожиданных решений и поворотов.

Сериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон будет выходить не только на 1+1 - его можно будет также смотреть онлайн. Всего в сериале будет 40 серий, и они будут выходит с понедельника по четверг с 19 октября по 19 ноября 2020.

Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - график выхода серий

1, 2 серия - 19 октября

3, 4 серия - 20 октября

5, 6 серия - 21 октября

7, 8 серия - 22 октября

9, 10 серия - 26 октября

11, 12 серия - 27 октября

13, 14 серия - 28 октября

15, 16 серия - 29 октября

17,18 серия - 2 ноября

19, 20 серия - 3 ноября

21, 22 серия - 4 ноября

23, 24 серия - 5 ноября

25, 26 серия - 9 ноября

27, 28 серия - 10 ноября

29, 30 серия - 11 ноября

31, 32 серия - 12 ноября

33, 34 серия - 16 ноября

35, 36 серия - 17 ноября

37, 38 серия - 18 ноября

39, 40 серия - 19 ноября

Однако, теперь сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть не только на телеканале 1+1 - он доступен онлайн на телепортале 1+1 видео по платной подписке, которую нужно продлевать каждые 8 серий.Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Таким образом, если зрители пропускают серию в день премьеры ее всегда можно пересмотреть онлайн на сайте.

Также показаны даты, когда появится платный доступ к сериям, это 17, 24 и 31 октября и 7, 14 ноября.

Напомним, что почитать описание серий и посмотреть Сидоренки-Сидоренки 2 бесплатно можно будет на Главреде. Задержка выхода бесплатных серий составит 48 часов.