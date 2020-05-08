Снимается сериал Сокровище нации

Сокровище нации / Disney

Корпорация Disney планирует снять третий фильм Сокровище нации - с теми же актерами, который продолжит сюжет предыдущих фильмов.

Кроме того, после фильма выйдет сериал Сокровище нации, с актерами-подростками, пишет Colider.

Проект описывают как всё то же Сокровище нации, но с героями-подростками. Для шоу уже написали пилот и концепцию на весь сезон.

"Мы определенно работаем над одним [Сокровищем нации] для потоковой передачи, и мы работаем над одним для большого экрана. Надеюсь, они оба соберутся вместе, и мы принесем вам еще одно Сокровище нации, но они оба очень активны…. То, что для Disney+, гораздо моложе. Это та же концепция, но молодой актерский состав. А фильм будет с теми же актерами", - сказал Стивен Вайнтрауб.

Кроме того появились подробности о сценарии фильма.

"Сценарий фильма пишется прямо сейчас. Телевизионная версия в процессе. У нас есть пилотный сценарий и план будущих эпизодов", - объявил до этого продюсер Джерри Брукхаймер.

Ранее появилась дата выхода и подробности 10 сезона сериала Американская история ужасов.