Соколиный глаз - Кейт Бишоп сыграет Хейли Стайнфелд

Marvel определились с актрисой на роль Кейт Бишоп - помощницы Соколиного глаза в предстоящем сериале.
Хейли Стайнфелд станет Кейт Бишоп в Соколином глазе, но пока что контракт еще не подписан, хоть переговоры и завершились.
О назначении Хейли Стайнфелд сообщает издание The Illuminerdi со ссылкой на собственные источники.
Хейли Стайнфелд официально утверждена на роль Кейт Бишоп в сериале Соколиный глаз, и готовится подписывать контракт.
"На самом деле, сообщения о том, что ей предложили эту роль, появились еще в прошлом году. Хотя мы не смогли выяснить природу отложенного объявления или подробности ее переговоров, сейчас она твердо включена в список, указанный в проекте", - говорится в сообщении издания.
Надежность источников издания подтверждена тем, что инсайды от того же человека про Тор-4 и Женщину Халка оказались правдой.
Ранее стало известно, что Кристиан Бэйл стал главным злодеем в Thor: Love and Thunder а Марк Руффало подписал контракт на съемки фильма She-Hulk.
Напомним, Соколиный глаз снимают создатели Великой.