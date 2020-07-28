Соколиный глаз - Кейт Бишоп сыграет Хейли Стайнфелд

Хейли Стейнфельд / Instagram

Хейли Стайнфелд станет Кейт Бишоп в Соколином глазе, но пока что контракт еще не подписан, хоть переговоры и завершились.

О назначении Хейли Стайнфелд сообщает издание The Illuminerdi со ссылкой на собственные источники.

Хейли Стайнфелд официально утверждена на роль Кейт Бишоп в сериале Соколиный глаз, и готовится подписывать контракт.

"На самом деле, сообщения о том, что ей предложили эту роль, появились еще в прошлом году. Хотя мы не смогли выяснить природу отложенного объявления или подробности ее переговоров, сейчас она твердо включена в список, указанный в проекте", - говорится в сообщении издания.

Надежность источников издания подтверждена тем, что инсайды от того же человека про Тор-4 и Женщину Халка оказались правдой.

Ранее стало известно, что Кристиан Бэйл стал главным злодеем в Thor: Love and Thunder а Марк Руффало подписал контракт на съемки фильма She-Hulk.

Напомним, Соколиный глаз снимают создатели Великой.