На роль Бэтвумен согласна первая открытая рестлерша-лесбиянка

Соня Девиль претендует на роль Бэтвумен / Twitter

В сети бурно обсуждают заявление Сони Девиль и объявление источников некоторых уважаемых изданий, который все сводят к тому, что Соня Девиль ведет переговоры о роли Кети Кейн - Бэтвумен в сериале CW.

Заявления изданий журналиста Дейва Мельтцера и издания Observer приводит CBR.

Оба со ссылкой на свои источники прочат Соне Девиль место Руби Роуз, однако, CBR отмечает, что, во-первых нет никаких официальных подтверждений, а во вторых, Observer очень туманно объявил о новости.

"Девиль, которую поддерживает группа по связям с общественностью Anderson Group, пытается добиться роли и стать актрисой, в частности, ее агентство проталкивает ее, по слухам, к роли Бэтвумен в новом сериале", - именно последние слова обеспокоили журналистов, так как CW снимает второй сезон, а не новый сериал.

Тем не менее, издание Comic Book приводит другие факты. Соня Девиль в твиттере писала Грегу Берланти, что она также открытая лесбиянка, да еще и рестлер, поэтому почему бы им не взять ее на место Руби Роуз. В интервью Insider она объявила, что была очень рада, когда Руби Роуз взяли Бэтвумен, а теперь расстроена, и решила, что пора ей также повлиять на признание ЛГБТ-персонажей, а заодно поменять свою жизнь.

"У вас была Чудо-Женщина, но это не было в центре внимания, как сейчас. Руби Роуз - Бэтвумен. Я помню, когда услышала, что она получила роль. Я была так взволнована. Я думала, что это было огромное и вдохновляющее событие.

Когда я увидела, что она ушла, я сказал: "Понятно. Я могу сделать свои собственные шаги. Мне подходит роль. Я думаю, что это говорит само за себя. Это определенно роль мечты. Я собираюсь продолжить свою кампанию в социальных сетях", - решила Соня.

Напомним, CW продлили Бэтвумен на 2 сезон, но с него ушла Руби Роуз, которая исполняла главную роль.