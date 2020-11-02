Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом

Восставший из Ада сериал / кадр из фильма

Клайв Баркер присоединился к созданию сериала Восставший из ада для HBO Max с Дэвидом Гордоном Грином.

Как сообщает Deadline, Клайв Баркер станет исполнительным продюсером нового сериала из киновселенной Восставшего из ада.

Сценарий будет написан Марком Верхейденом и Майклом Догерти под руководством Верхейдена. Они будут исполнительными продюсерами вместе с Дэном Фарахом из Farah Films, Роем Ли из Vertigo Entertainment, партнером Rough House Pictures Грином, Дэнни Макбрайдом, Джоди Хиллом и Брэндоном Джеймсом, а также с Эриком Гарднером. Исполнительный директор Farah Films Эндрю Фарах и Адам Зальцман также выступят в качестве сопродюсеров.

Напомним, первая часть Восставшего из ада снята по мотивам истории Баркера в 1987 году. По сюжету преступник Фрэнк Коттон приобрел на рынке необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть ее, то испытаешь некие "неописуемые удовольствия", но на самом деле артефакт призывал в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Благодаря фильму культовым стал Пинкхед - предводитель сенобитов, бывший военный, который на время превращается в человека во втором фильме.

Первые подробности съемок сериала Восставший из ада появились в апреле 2020.