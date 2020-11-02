УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом

2 ноября 2020, 15:10

Автор оригинального Восставшего из ада Клайв Баркер будет заниматься созданием сериала по мотивам киновселенной.

Восставший из Ада сериал
Восставший из Ада сериал / кадр из фильма

Клайв Баркер присоединился к созданию сериала Восставший из ада для HBO Max с Дэвидом Гордоном Грином.

Как сообщает Deadline, Клайв Баркер станет исполнительным продюсером нового сериала из киновселенной Восставшего из ада.

Сценарий будет написан Марком Верхейденом и Майклом Догерти под руководством Верхейдена. Они будут исполнительными продюсерами вместе с Дэном Фарахом из Farah Films, Роем Ли из Vertigo Entertainment, партнером Rough House Pictures Грином, Дэнни Макбрайдом, Джоди Хиллом и Брэндоном Джеймсом, а также с Эриком Гарднером. Исполнительный директор Farah Films Эндрю Фарах и Адам Зальцман также выступят в качестве сопродюсеров.

Напомним, первая часть Восставшего из ада снята по мотивам истории Баркера в 1987 году. По сюжету преступник Фрэнк Коттон приобрел на рынке необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть ее, то испытаешь некие "неописуемые удовольствия", но на самом деле артефакт призывал в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Благодаря фильму культовым стал Пинкхед - предводитель сенобитов, бывший военный, который на время превращается в человека во втором фильме.

Первые подробности съемок сериала Восставший из ада появились в апреле 2020.

сериалы HBO новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:18
Арестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса
15:10
Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом
15:07
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
15:06
"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа Видео
14:54
Убил целую семью: виновник смертельного ДТП под Киевом сел в тюрьму на 10 лет Видео
Реклама
14:47
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
14:41
Никаких больше кубометров - в Украине будут иначе считать потребление газа Видео
14:30
Доктор ​Комаровский рассказал, почему перестал быть советником Зеленского Видео
14:29
Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания Видео
14:19
Дешево отремонтировать не получится: Apple заметно усложнила ремонт iPhone 12
13:57
Медики описали, какие последствия для психики несет с собой пандемия COVID-19
13:57
В Москве прогремела серия сильных взрывов, начался мощный пожар Видео
13:55
Алиев отреагировал на обращение Пашиняна к Путину по Нагорному Карабаху Видео
13:37
Кличко рассказал, когда в Киеве введут новый локдаун Видео
13:30
По игре Dungeons & Dragons сделают сериал
13:20
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
13:18
Разумков объявил, когда Рада рассмотрит госбюджет-2021 Видео
13:08
Некоторым желающим приобрести PS5 придётся подождать до 2021
13:06
"Тут допускается много ошибок": что делать, когда при COVID-19 скачет температура – врач Видео
12:57
Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду об избиении Эмбер Херд
Реклама
12:55
Синоптик рассказал, когда ждать снег в Украине Видео
12:50
Либо драться со мной, либо отказаться от титула - Усик бросил вызов Джошуа Видео
12:47
В Раде рассказали, как планируют восстановить электронное декларирование Видео
12:23
"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии
12:20
Конституционный Суд отменил собрание судей и изменил повестку дня - Стефанчук Видео
12:04
На дворе 2020 год, но с OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 в вашем кармане будет полный киберпанк Фото
11:57
Жириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
11:51
В коронавирусных больницах Киева и семи областей почти не осталось мест Видео
11:43
Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ Видео
11:40
"Хорошие дыньки": Тина Кароль разделась для глянца
11:30
"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса Видео
11:20
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
11:11
У не болевшего коронавирусом могут появиться антитела - вирусолог Видео
11:04
Налоговики заблокировали счета бывшего лейбла Тимати Black Star
11:00
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
10:53
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
10:51
Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие Видео
10:47
В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине Видео
10:32
Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации Видео
10:31
Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена Видео
Реклама
10:30
Липосакция - не инструмент для похудения: названы факты Видео
10:18
Кому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена Видео
10:17
Односторонняя любовь: признаки отношений, в которых любит только один Видео
10:10
Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это
10:07
Украина окончательно превратилась в "банановую республику" мнение
10:01
В России застрелили из арбалета "колбасного короля"
09:52
Степанов объяснил, почему в больницах не хватает кислорода Видео
09:41
В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах Видео
09:37
Потап определил судьбу Дорофеевой и Позитива после развала группы Время и Стекло
09:28
Кардиологи из США определили лучшие диеты для здорового сердца: топ-6 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять