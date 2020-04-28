Сериал Восставший из ада выйдет на НВО - подробности съемок

Восставший из Ада сериал / кадр из фильма

Продюсеры Рой Ли и Дэн Фара занимаются съемками сериала Восставший из Ада для НВО. Впервые о проекте стало известно в 2019 году, и за это время он получил режиссеров, сценаристов, и полный комплект съемочной группы.

При этом сериал не будет связан с ремейком Восставшего из Ада - технично 11 фильма. Об этом пишет Variety.

Сценаристами сериала Восставший из Ада стали Марк Верхайден и Майкл Догерти, а режиссером нескольких эпизодов станет Дэвид Гордон Грин (Хэллоуин 2020). Причем, Грин уже работал с HBO - сериалы На дне и Завучи - его рук дело.

Сериал Восставший из Ада никак не будет связан с грядущим ремейком режиссера Дэвида Брукнера и Дэвида С. Гойера.

Источники Variety утверждают, что сериал станет продолжением и расширением мифологии оригинала, снятого по роману.

Напомним, первая часть Восставшего из ада снята по мотивам истории Баркера в 1987 году. По сюжету преступник Фрэнк Коттон приобрел на рынке необычную шкатулку-головоломку. Фрэнк был уверен, что если открыть ее, то испытаешь некие "неописуемые удовольствия", но на самом деле артефакт призывал в мир чудовищных демонов-сенобитов, для которых удовольствия — это боль, пытки и страдания. Благодаря фильму культовым стал Пинкхед - предводитель сенобитов, бывший военный, который на время превращается в человека во втором фильме.

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