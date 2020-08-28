Создатели Мира Дикого Запада снимают новый сериал для HBO

Создатели сериала Мир Дикого Запада занялись сералом Сфера / НВО

Создатели Мира Дикого Запада Лиза Джой и Джонатан Нолан снимут сериал по фантастическому роману Майкла Крайтона Сфера, сообщает Variety.

Сценаристом и шоуранером научно-фантастического шоу станет Денис Зе, ранее работавшая над сериалами В поле зрения, Готэм, Терминатор: Битва за будущее и Мир Дикого Запада. Кроме того, к съемкам присоединится компания Роберта Дауни-мл Team Downey при содействии Warner Bros.

Сериал будет второй экранизацией романа Сфера — первым был фильм 1998 года от режиссера Барри Левинсона.

Главные роли в картине 1998 года сыграли Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон и Лив Шрайбер.

Как известно, Научно-фантастический роман Сфера написан в 1987 году Майклом Крайтоном, среди прочего, написавшего Парк Юрского периода и сценарий фильма Тринадцатый воин с Антонио Бандерасом.

Сфера рассказывает о команде ученых, которые отправляются на дно Тихого океана и исследуют там инопланетный космический корабль, который кажется то новой технологией, то живым, то полной загадкой.

Напомним, что сериал Мир Дикого Запада официально продлен на 4 сезон. Создатели и шоуранеры сериала остаются теми же.