Мир Дикого Запада официально продлен на 4 сезон

Мир Дикого Запада 4 сезон / НВО

В сети появился эпичный ролик, который подтвердил продолжение сериала Мир Дикого Запада на 4 сезон.

НВО намерено снять 4 сезон популярного сериала Мир Дикого Запада. Это подтверждает ролик с эпичной музыкой и видео, опубликованный на странице НВО.

На ролике под эпичную музыку название Мир Дикого Запада 3 меняется на Мир Дикого Запада 4.

В подписи создатели подтвердили, что только что принято решение продлить сериал на 4 сезон. Шоуранерами останутся Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Читайте такжеМир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет

The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники утверждает, что в сериале Мир Дикого Запала будет 6 сезонов. Так что мы не видели даже половины.

This is now.#Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e — Westworld (@WestworldHBO) April 22, 2020

Напомним, недавно вышла 6 серия 3 сезона Мир Дикого Запада. В сезоне будет всего 8 серий.