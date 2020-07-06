Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA

Тесса Томпсон / Marvel Studios

Актриса Тесса Томпсон, которая играет Валькирию в киновселенной Marvel, высказалась в поддержку появления в фильмах побольше представителей меньшинств, которые уже получили название LGBTQIA.

Свое мнение актриса высказала в интервью изданию Comic Book.

Тесса Томпсон обьявила, что хочет видеть в фильмах Марвел людей любой расы, сексуальной ориентации и способностей.

"В следующей фазе будут показаны самые разные герои, включая цветных людей, персонажей с ограниченными возможностями и представителей LGBTQIA. Я считаю, что это очень важно, когда фильмы настолько популярны среди молодых людей, ведь им важно видеть на экране тех, кто похож на них самих. Я очень рада возможности и дальше играть Валькирию и раздвигать рамки, показывая всех крутых квир-персонажей из комиксов.", - говорит актриса.

Напомним, после начала протестов в США из расизма, Warner Bros убрали фильм Унесенные ветром из проката, и досняли более часа обьяснительного материала к нему.