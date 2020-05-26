Тьма 3 сезон - дата выхода и трейлер конца истории

Netflix опубликовал трейлер финального 3 сезона популярного немецкого сериала Тьма про путешествия во времени.
Трейлер последнего третьего сезона сериала Тьма дает прямой намек на то, как закончится ставший популярным за последнее время сериал.
Тьма 3 выходит на Netflix 27 июня - онлайн будут доступны сразу все серии.
Главный герой наконец решает разорвать петлю, чтобы уничтожить сингулярность, которая приводит к фатальным последствиям.
В трейлере нас подводят к событиям финальной точки в пространстве и времени. Герои в очередной раз попытаются разорвать петлю, чтобы предотвратить страшные события, но вполне вероятно, что единственное последствие — они стали их причиной, и всегда ею будут, пока не выйдут из уравнения.
Тьма - актеры и роли
- Йонас Канвальд - Луис Хофманн, Андреас Пичман, Адам Дитрих Холлиндербаумер
- Миккель Нильсен/Микаэль Канвальд - Даан Леннард Либренц, Себастьян Рудольф
- Ханна Канвальд - Элла Ли, Майя Шёне
- Инес Канвальд Лена Урзендовски, Анне Ратте-Полле, Ангела Винклер
- Себастьян Крюгер - Денис Шмидт
- Даниэль Канвальд - Флориан Панцнер
- Марта Нильсен - Лиза Викари
- Магнус Нильсен - Мориц Ян, Вольфрам Кох
- Ульрих Нильсен - Лудгер Бёкельманн, Оливер Мазуччи, Винфрид Глатцедер
- Катарина Нильсен - Неле Требс, Йордис Трибель
- Мадс Нильсен - Валентин Опперманн
- Тронте Нильсен - Йоши Марлон,Феликс Крамер, Вальтер Крейе,
- Яна Нильсен - Рике Зиндлер, Анне Лебински, Татя Зайбт,
- Агнес Нильсен - Хелена Пиеске, Антье Трауэ
Тьма 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Напомним, создатели сериал Новобранец раскрыли подробности 3 сезона.