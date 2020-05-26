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Тьма 3 сезон - дата выхода и трейлер конца истории

26 мая 2020, 10:44

Netflix опубликовал трейлер финального 3 сезона популярного немецкого сериала Тьма про путешествия во времени.

Тьма 3 сезон
Тьма 3 сезон / Netflix

Трейлер последнего третьего сезона сериала Тьма дает прямой намек на то, как закончится ставший популярным за последнее время сериал.

Тьма 3 выходит на Netflix 27 июня - онлайн будут доступны сразу все серии.

Главный герой наконец решает разорвать петлю, чтобы уничтожить сингулярность, которая приводит к фатальным последствиям.

В трейлере нас подводят к событиям финальной точки в пространстве и времени. Герои в очередной раз попытаются разорвать петлю, чтобы предотвратить страшные события, но вполне вероятно, что единственное последствие — они стали их причиной, и всегда ею будут, пока не выйдут из уравнения.

Тьма - актеры и роли

  • Йонас Канвальд - Луис Хофманн, Андреас Пичман, Адам Дитрих Холлиндербаумер
  • Миккель Нильсен/Микаэль Канвальд - Даан Леннард Либренц, Себастьян Рудольф
  • Ханна Канвальд - Элла Ли, Майя Шёне
  • Инес Канвальд Лена Урзендовски, Анне Ратте-Полле, Ангела Винклер
  • Себастьян Крюгер - Денис Шмидт
  • Даниэль Канвальд - Флориан Панцнер
  • Марта Нильсен - Лиза Викари
  • Магнус Нильсен - Мориц Ян, Вольфрам Кох
  • Ульрих Нильсен - Лудгер Бёкельманн, Оливер Мазуччи, Винфрид Глатцедер
  • Катарина Нильсен - Неле Требс, Йордис Трибель
  • Мадс Нильсен - Валентин Опперманн
  • Тронте Нильсен - Йоши Марлон,Феликс Крамер, Вальтер Крейе,
  • Яна Нильсен - Рике Зиндлер, Анне Лебински, Татя Зайбт,
  • Агнес Нильсен - Хелена Пиеске, Антье Трауэ

Тьма 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Напомним, создатели сериал Новобранец раскрыли подробности 3 сезона.

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