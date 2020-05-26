Тьма 3 сезон - дата выхода и трейлер конца истории

Тьма 3 сезон / Netflix

Трейлер последнего третьего сезона сериала Тьма дает прямой намек на то, как закончится ставший популярным за последнее время сериал.

Тьма 3 выходит на Netflix 27 июня - онлайн будут доступны сразу все серии.

Главный герой наконец решает разорвать петлю, чтобы уничтожить сингулярность, которая приводит к фатальным последствиям.

В трейлере нас подводят к событиям финальной точки в пространстве и времени. Герои в очередной раз попытаются разорвать петлю, чтобы предотвратить страшные события, но вполне вероятно, что единственное последствие — они стали их причиной, и всегда ею будут, пока не выйдут из уравнения.

Тьма - актеры и роли

Йонас Канвальд - Луис Хофманн, Андреас Пичман, Адам Дитрих Холлиндербаумер

Миккель Нильсен/Микаэль Канвальд - Даан Леннард Либренц, Себастьян Рудольф

Ханна Канвальд - Элла Ли, Майя Шёне

Инес Канвальд Лена Урзендовски, Анне Ратте-Полле, Ангела Винклер

Себастьян Крюгер - Денис Шмидт

Даниэль Канвальд - Флориан Панцнер

Марта Нильсен - Лиза Викари

Магнус Нильсен - Мориц Ян, Вольфрам Кох

Ульрих Нильсен - Лудгер Бёкельманн, Оливер Мазуччи, Винфрид Глатцедер

Катарина Нильсен - Неле Требс, Йордис Трибель

Мадс Нильсен - Валентин Опперманн

Тронте Нильсен - Йоши Марлон,Феликс Крамер, Вальтер Крейе,

Яна Нильсен - Рике Зиндлер, Анне Лебински, Татя Зайбт,

Агнес Нильсен - Хелена Пиеске, Антье Трауэ

Тьма 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Напомним, создатели сериал Новобранец раскрыли подробности 3 сезона.