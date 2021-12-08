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ТОП-10 лучших художественных фильмов 2021 года

8 декабря 2021, 14:22

К просмотру обязательно!

Кадр из кинофильма Власть пса / imdb.com

Интернет-ресурс Metacritic составил рейтинг лучших художественных фильмов, основанный на оценках и мнениях кинокритиков.

Некоторые из представленных кинолент еще не вышли в широкий прокат, но уже заслужили множество кинонаград и высокие оценки энтузиастов из мира кинематографа.

Итак, в десятку лучших фильмов 2021 года вошли:

1. Куда ты идешь, Аида? (2020)

Боснийская военная драма 2020 года режиссерки Ясмилы Жбанич о Аиде Сельманагич, переводчице при ООН, которая пытается спасти свою семью от Резни в Сребренице.

Куда ты идешь, Аида? (2020) / imdb.com

2. Рокс (2019)

Британская драма про Олушолу 'Рокс' Омотосо, которой предстоит повзрослеть слишком рано, так как нужно заботиться о себе и брате, которых бросила их мать-одиночка.

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Рокс (2019) / imdb.com

3. Это не похороны, а воскресение (2019)

Мантоа теряет единственного сына на рудниках в Южной Африке. 80-летней старухе больше незачем жить, и она готовит себя к похоронам. Но уйти достойно и упокоиться на местном кладбищем ей не дают: Мантоа узнает, что их деревню затопят, чтобы построить дамбу. Теперь у женщины нашлась новая цель в жизни - отстоять свою землю и наследие.

Это не похороны, а воскресение (2019) / imdb.com

4. Надежда (2019)

Драма повествует об Анне и Томасе - супругах, которые потихоньку теряют интерес друг к другу. Но Анне ставят ужасный диагноз - рак мозга, а значит жить женщине около 2 месяцев. Смогут ли супруги вернуть былую любовь и счастливо провести последние моменты вместе?

Надежда (2019) / imdb.com

5. Память (2021)

Главная героиня постепенно теряет связь с реальностью в попытках найти источник звука, который лишил ее покоя. То ли взрыв, то ли удар приводит в Джессику в состояние, близкое к катарсису.

Память (2021) / imdb.com

6. Сядь за руль моей машины (2021)

Талантливый, но крайне одинокий режиссер средних лет влюбляется в молодую молчаливую девушку, которая по воле случая становится его водителем.

Сядь за руль моей машины (2021) / imdb.com

7. Макбет (2021)

Новое видение одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Макбету предначертано получить корону, и он планирует одержать власть любой ценой. Абсолютно любой.

Макбет (2021) / imdb.com

8. Сувенир: Часть 2 (2021)

Продолжение приключений Джулии - молодой лондонской режиссерки, которая мечтает снять фильм, основанный на ее богатом жизненном опыте. А пока этого самого опыта как кот наплакал, Джулия с азартом ныряет в мир новых впечатлений.

Сувенир: Часть 2 (2021) / imdb.com

9. Власть пса (2021)

Фил и Джордж - не разлей вода. Браться состоятельны, успешны и крайне дружны. Все меняется, когда в жизни Джорджа появляется Роуз, вдова, на которой он намерен женится. Фила захватывает чувство ревности, и он начинает мстить ничего не подозревающей вдовушке.

Власть пса (2021) / imdb.com

10. Банкиры (2021)

Невинное на первый взгляд путешествие банкира и его супруги по Аргентине на самом деле является поиском его делового партнера, который загадочным образом исчез после крупной сделки.

Банкиры (2021) / imdb.com

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