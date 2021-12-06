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Возвращение в Хогвартс - вышел первый тизер продолжения истории о Гарри Поттере

6 декабря 2021, 14:31

Любимые герои вновь встретятся на платформе 9 3/4 чтобы отправиться в мир чудес и волшебства.

Премьера продолжения Гарри Поттера состоится 1 января 2021 года / Скриншот - youtube.com

В ноябре 2021 года состоялась годовщина киновселенной, созданной по романам Джоан Роулинг о Гарри Поттере - мальчике который выжил.

Писательница не раз заявляла, что мир Поттера и его друзей - завершенная история, и больше ничего о нем создавать она не намерена.

Однако время от времени появляются новые штрихи в этой великолепной волшебной картине. Так к 20-летию фильмов о Гарри Поттере, создатели киновселенной решили побаловать поттероманов всего мира, и выпустить спецэпизод под названием 20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс.

6 декабря 2021 года выпущен первый тизер спецэпизода. 50-тисекундный ролик показал, с чего вероятно начнется Возвращение в Хогвартс: актеры, игравшие ключевых персонажей киносаги, получили письмо из Хогвартса, и постепенно прибывают на платформу 9 3/4 лондонского вокзала Кингс-Кросс. Оттуда они на поезде Хогвартс-Экспресс отправятся в школу чародейства и волшебства.

В кадре первого тизера появились Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Хелена Бонэм-Картер (Беллатриса Лейстрендж), Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Марк Уильямс (Артур Уизли) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс).

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Выход специального выпуска к 20-летию киновселенной Гарри Потера состоится 1 января 2022 года.

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Ранее появился рейтинг самых популярных актеров и актрис в 2021 году.

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