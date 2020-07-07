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Disney снимает Трон 3 - что уже известно о новом фильме

Традиционно Трон получил очередной сиквел. Спустя 10 лет после выхода последнего фильма в производство запущен Трон-3.

7 июля 2020, 18:01
Трон 3 Вознесение
Трон 3 Вознесение / Twiter

Телекомпания Disney снимает фильм Трон-3, к производству которого будет привлечен создатель второй части. Вначале о создании фильма Трон: Вознесение заговорили в материалах издания Insider, а потом подтвердил президент музыкального подразделения Disney Митчелл Лейб в подкасте Light The Fuse.

По его словам, у картины уже есть "потрясающий сценарий, группа Daft Punk будет писать музыку.

Лейб надеется, что к работе вернется Джозеф Косински, который работал над фильмами Трон: Наследие, Обливион и Топ Ган: Мавэрик.

В новом фильме может играть Джаред Лето, но этому подтверждения пока что нет.

Напомним, второй фильм Трон вышел в 2010 году, собрав 400 миллионов при 170 миллионов бюджета.

В 1984 году вышел первый фильм Трон - с революционными на тот момент спецэффектами и идеей. При 17 миллионах Бюджета он собрал 33 в прокате.

Ранее появились интригующие подробности фильма Черная Вдова.

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