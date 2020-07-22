Турция не дала Netflix снять сериал с персонажем-геем

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Netflix отменил сериал If Only, он же Если только, в котором был мужчина гей, потому что власти Турции не дали разрешение на съемки сериала уже после их начала.

Об этом заявила его создательница Эдже Йоренч, пишет Financial Times.

Власти Турции якобы отказались выдавать разрешение на производство If Only из-за того, что один из пяти главных персонажей в нем должен был быть геем. Йоренч чуть ли не клялась, что сцен секса или иного интимного физического контакта с этим героем не планировалось, намекая на предвзятое отношение и нарушение прав ЛГБТ.

Netflix в ответ решил не менять сценарий мини-сериала и потому отменил его производство.

Сериал Если только при этом уже начали снимать, так что телесервис компенсировал студии Ay Yapim затраты. Тем не менее, Netflix объявил, что продолжит сотрудничать с Турцией для съемок своих Оригинальных фильмов и сериалов.

Тем временем представители правительственной партии отметили, что не обязаны выдавать разрешение на все фильмы, и извиняться не собираются.

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс отметил, что не верит в притеснение ЛГБТ в Турции, и предвзятое отношение к Netflix, так как компания давно работает со страной, и даже с другими мусульманскими странами, и все было хорошо. Эдже Йоренч репостнула его пост.

Напомним, что героя из мультфильмов и сериалов Скуби-Ду признали геем официально.