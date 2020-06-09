Ты должен был уйти 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Киностудия Universal Pictures выпустила свежий трейлер нового триллера с Кевином Бейконом.
Кевин Бейкон и Аманда Сейфилд сыграли в триллере-ужастике Ты должен был уйти, для съемок которого позвали легендарного сценариста Дэвида Кеппа (Парк Юрского периода, Миссия: невыполнима, Комната паники).
По сюжету, Тео Конрой (Бэкон) - успешный мужчина средних лет, чей брак с его гораздо более молодой женой-актрисой, Сюзанной (Сейфрид), трещит по швам, страдает от ее секретов, прошлого и ревности.
Стремясь восстановить свои отношения, Тео и Сюзанна заказывают отдых в потрясающем отдаленном современном доме в уэльской сельской местности для себя и своей шестилетней дочери Эллы (Эвери Эссекс). То, что на первый взгляд кажется идеальным отступлением, превращается в идеальный кошмар, когда они все понемногу начинают осознавать зловещую силу в доме - сами по себе перемещающиеся тени, меняющиеся размеры дома внутри (Внутри больше, чем снаружи! (с)), а также инверсия времени и жуткие ужасы в подвале.
Фильм Ты должен был уйти основан на романе Дэниела Кельмана Ты должен был уйти. Кепп внес только небольшие корректировки.
Фильм снят Джейсоном Блумом (франшиза Хэллоуин), Кевином Бэконом и Дином О'Тулом. Исполнительный продюсер - Жанетт Вольтурно, Купер Самуэльсон и Дерек Амбрози.
Ты должен был уйти 2020 - актеры и роли
- Аманда Сейфрид - Сюзанна
- Кевин Бэкон - Тео Конрой
- Колин Блюменау - Лавочник
- Эли Пауэрс - помощница Сюзанны
- Эвери Тийу Эссекс - Элла
- Лоури Энн Ричардс - Маленькая Женщина
- Джошуа С Джексон - Брайан
Ты должен был уйти 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Фильм Ты должен был уйти 2020 выходит 19 июня "на всех площадках". Где именно ожидать фильм Ты должен был уйти в Украине - мы пока уточняем.
Напомним, Роберт Паттинсон не понял фильм Довод, в котором сыграл одну из главных ролей.