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Ты должен был уйти 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

9 июня 2020, 14:45

Киностудия Universal Pictures выпустила свежий трейлер нового триллера с Кевином Бейконом.

Ты должен был уйти 2020
Ты должен был уйти 2020 / Universal Pictures

Кевин Бейкон и Аманда Сейфилд сыграли в триллере-ужастике Ты должен был уйти, для съемок которого позвали легендарного сценариста Дэвида Кеппа (Парк Юрского периода, Миссия: невыполнима, Комната паники).

По сюжету, Тео Конрой (Бэкон) - успешный мужчина средних лет, чей брак с его гораздо более молодой женой-актрисой, Сюзанной (Сейфрид), трещит по швам, страдает от ее секретов, прошлого и ревности.

Стремясь восстановить свои отношения, Тео и Сюзанна заказывают отдых в потрясающем отдаленном современном доме в уэльской сельской местности для себя и своей шестилетней дочери Эллы (Эвери Эссекс). То, что на первый взгляд кажется идеальным отступлением, превращается в идеальный кошмар, когда они все понемногу начинают осознавать зловещую силу в доме - сами по себе перемещающиеся тени, меняющиеся размеры дома внутри (Внутри больше, чем снаружи! (с)), а также инверсия времени и жуткие ужасы в подвале.

Фильм Ты должен был уйти основан на романе Дэниела Кельмана Ты должен был уйти. Кепп внес только небольшие корректировки.

Фильм снят Джейсоном Блумом (франшиза Хэллоуин), Кевином Бэконом и Дином О'Тулом. Исполнительный продюсер - Жанетт Вольтурно, Купер Самуэльсон и Дерек Амбрози.

Ты должен был уйти 2020 - актеры и роли

  • Аманда Сейфрид - Сюзанна
  • Кевин Бэкон - Тео Конрой
  • Колин Блюменау - Лавочник
  • Эли Пауэрс - помощница Сюзанны
  • Эвери Тийу Эссекс - Элла
  • Лоури Энн Ричардс - Маленькая Женщина
  • Джошуа С Джексон - Брайан

Ты должен был уйти 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Фильм Ты должен был уйти 2020 выходит 19 июня "на всех площадках". Где именно ожидать фильм Ты должен был уйти в Украине - мы пока уточняем.

Напомним, Роберт Паттинсон не понял фильм Довод, в котором сыграл одну из главных ролей.

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