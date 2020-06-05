Роберт Паттинсон не понял, о чем фильм Довод, в котором сыграл главную роль

Роберт Паттинсон не понял о чем Довод 2020 / Warner Bross

Актер Роберт Паттинсон признался, что ему было очень трудно понять сюжетную линию фильма Довод 2020 Кристофера Нолана, хоть он и был напарником главного героя. Также Паттинсон не знал о том, что происходило на протяжении большей части съемок.

Роберт Паннинсон разоткровенничался в интервью, на которое сослался сайт Cinema Express.

"Были месяцы, когда я такой: "Неужели я ... я, честно говоря, понятия не имею, понимаю ли я хотя бы смутно, что тут вообще происходит", - сказал он.

Паттинсон добавил, что со всеми актерами случалось подобное - из-за очень сложного посыла, который вложил Кристофер Нолан в фильм.

Например, они обсуждали с Джоном Дэвидом Вашингтоном одну из последних сцен, и Паттинсону показалось, что никто на площадке вообще не понял - что это было.Читайте такжеДовод 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

Фильм описывается, как "боевая эпопея, развивающаяся из мира международного шпионажа", а второй трейлер намекнул на временную инверсию как способ выживания в Третьей мировой. Кстати, для фильма Кристофер Нолан уничтожил настоящий Боинг - это было дешевле, чем делать все на компьютере.

Говоря о фильме, Паттинсон добавил: "Это невероятно сложный фильм, как и все фильмы Криса. Я имею в виду, вы должны смотреть их, когда они полностью закончены и отредактированы три или четыре раза, чтобы понять, в чем вообще смысл".

Ранее ассоциация кинотеатров объявила, что Довод 2020 выйдет 17 июля с вероятностью 90%.