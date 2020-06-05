Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности

Довод выйдет в кино / Warner Bros

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, которая представляет кинотеатры в США, ожидает, что до выхода фильма Довод 2020 (17 июля) будет открыто 90% мирового театрального рынка, подтвердил представитель НАТО в четверг Business Insider.

NATO не отвечает за площадки за пределами Штатов, однако в своем заявлении она упомянула именно глобальный рынок.

Сеть кинотеатров Cinemark подтвердил, что Warner Bros. уверена в дате релиза Довода Нолана в конце июля и не собирается переносить фильм. При этом официальной информации о том, когда кинотеатры смогут открыться, все еще не поступало.

Есть шанс, что кинотеатры могут открыться для опционального показа фильмов.

Шон Роббинс, главный аналитик Box Office Pro, сказал Business Insider, что приоритетом номер один для театров является безопасность, но после этого руководство также задумывается над тем, как долго они могут оставаться открытыми и еще выживать (AMC Theatres, крупнейшая театральная сеть в мире, сказал в среду, что у них были "существенные сомнения" относительно способности оставаться в бизнесе).

"Театры не могут вести себя так, как раньше, но они по-прежнему могут удовлетворить спрос с необходимыми мерами предосторожности", - утверждает Роббинс.

Кроме Довода, другие крупные фильмы, которые все еще находятся в календаре выпуска этим летом, включают римейк Диснея Мулан 24 июля и Warner Bros. Чудо-женщина 1984 14 августа.