УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности

5 июня 2020, 14:34

В ассоциации владельцев кинотеатров оценили перспективы выхода фильма Довод на экраны летом 2020.

Довод выйдет в кино
Довод выйдет в кино / Warner Bros

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, которая представляет кинотеатры в США, ожидает, что до выхода фильма Довод 2020 (17 июля) будет открыто 90% мирового театрального рынка, подтвердил представитель НАТО в четверг Business Insider.

NATO не отвечает за площадки за пределами Штатов, однако в своем заявлении она упомянула именно глобальный рынок.

Сеть кинотеатров Cinemark подтвердил, что Warner Bros. уверена в дате релиза Довода Нолана в конце июля и не собирается переносить фильм. При этом официальной информации о том, когда кинотеатры смогут открыться, все еще не поступало.

Есть шанс, что кинотеатры могут открыться для опционального показа фильмов.

Шон Роббинс, главный аналитик Box Office Pro, сказал Business Insider, что приоритетом номер один для театров является безопасность, но после этого руководство также задумывается над тем, как долго они могут оставаться открытыми и еще выживать (AMC Theatres, крупнейшая театральная сеть в мире, сказал в среду, что у них были "существенные сомнения" относительно способности оставаться в бизнесе).

"Театры не могут вести себя так, как раньше, но они по-прежнему могут удовлетворить спрос с необходимыми мерами предосторожности", - утверждает Роббинс.

Кроме Довода, другие крупные фильмы, которые все еще находятся в календаре выпуска этим летом, включают римейк Диснея Мулан 24 июля и Warner Bros. Чудо-женщина 1984 14 августа.

Довод 2020 новости шоу бизнеса новости кино коронавирус в США
Сейчас вы просматриваете новость «Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:51
Более половины украинцев уверены в победе над Россией – опрос
14:34
Довод выйдет 17 июля с 90% вероятности
14:19
Украине грозят миллионы зараженных – инфекционист
14:08
Зеленский подписал указ о назначении нового главы Службы внешней разведки
13:44
Умер Михаил Кокшенов - причина смерти, биография и фильмография актера
13:25
Кличко рассказал, как в Киеве будут закрывать двери в метро в часы пик Видео
12:55
Вышел свежий президентский рейтинг: насколько Зеленский обогнал конкурентов Видео
12:44
Киев откладывает смягчение карантина: Кличко грозит закрыть общественный транспорт Видео
12:39
Появились подробности съемок сериала Fake! на Новом канале
12:21
В МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19 Видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня
12:15
Скачок заболеваемости Covid-19 в Украине: инфекционист назвал три фактора Видео
12:07
Курс доллара поползет вниз: аналитик дал прогноз на неделю
11:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
11:20
Киеву и еще ряду областей не разрешили открывать рестораны с 5 июня
11:20
Еще по одной 2020 - дата выхода, актеры и сюжет нового фильма с Мадсом Миккельсеном Видео
11:15
Файеры и попытка самосожжения: под Радой потребовали отставки Авакова Видео
11:11
Печальный рекорд: Бразилия пробивает дно по коронавирусу мнение
10:52
"Прославился" на всю школу: в Ровно подросток снял на видео изнасилование семиклассницы Видео
10:26
Когда Евросоюз откроет внутренние границы: стали известны сроки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять